Nova Venécia busca segunda colocação do grupo contra o Bahia de Feira

Equipe vem de eliminação na Copa ES diante do Real Noroeste Crédito: Reprodução / Instagram Nova Venécia

Neste sábado (16), às 16h, acontecem os jogos da última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Por serem jogos decisivos, que irão definir as posições finais dos times nas chaves, todos os jogos acontecem de forma simultânea. No Grupo 6, onde estão os times capixabas, está tudo definido: todos os 4 primeiros colocados já estão classificados de forma antecipada para a próxima fase.

Porém, a última rodada possui uma importância a mais. Os confrontos da próxima fase serão definidos pela posição do time na tabela. No caso Grupo 6, o cruzamento será com os times do Grupo 5, que conta com o Brasiliense, até aqui dono da melhor campanha da Série D, e Operário-VG, velho conhecido dos capixabas. O chaveamento acontece de forma simples: o primeiro colocado de um grupo enfrenta o quarto colocado do outro grupo; já o segundo colocado enfrenta o terceiro, e assim sucessivamente.

Para o Nova Venécia, o jogo contra o Bahia de Feira, que acontece na Arena Cajueira, em Feira de Santana, ganhou mais importância ainda nos últimos dias - a equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa Espírito Santo pelo Real Noroeste , outro capixaba do grupo. A equipe veneciana tem a chance de terminar a primeira fase como segunda colocada do grupo, podendo assim evitar um confronto mais ‘complicado’ no mata-mata logo de cara.

Para o meia Dodô, a próxima partida será difícil, e apesar disso, confia plenamente na equipe e no acesso para a Série D. “Temos um jogo difícil pela frente e sabemos da necessidade de vencer para subir na tabela em nosso grupo. Foco total na competição, para podermos alcançar nossos objetivos. Estamos trabalhando, acreditamos muito no acesso e queremos que o torcedor possa estar do nosso lado em todos os momentos para atingir o propósito", afirmou.

Além da pressão por resultados que o time enfrenta, e da necessidade de vencer para terminar em uma colocação melhor no grupo, o jogo ainda possui mais um desafio para os jogadores do Leão: o gramado sintético da Arena Cajueiro. Para o atacante Odilávio, isso não será um problema, devido ao fato do CT onde o Nova Venécia treina possuir um campo com gramado sintético.