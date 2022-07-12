Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Semana importante

Classificado na Série D, Nova Venécia precisa caprichar nas finalizações

Técnico do Leão do Norte, Cássio Barros declarou que faltou aproveitar melhor as chances no empate em 1 a 1 com a URT
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 jul 2022 às 19:02

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 19:02

Contra a URT, Nova Venécia saiu atrás no placar, mas buscou o empate nos acréscimos
Contra a URT, Nova Venécia saiu atrás no placar, mas buscou o empate nos acréscimos Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia
O Nova Venécia está classificado para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. Em sua primeira participação desde que foi criado, o Leão do Norte conseguiu, de forma antecipada, se classificar na competição. Isso foi possível por conta das derrotas de Inter de Limeira e Ferroviária, os únicos que poderiam alcançar os capixabas no grupo. Apesar da classificação, o último jogo do Venecianos não teve o resultado esperado.
Contra a URT e jogando em casa, a expectativa era de vitória do Nova Venécia, tendo em vista o jogo do primeiro turno em Minas Gerais que terminou com o placar de 3 a 0 para o Leão. Porém, as expectativas não foram correspondidas e o jogo terminou empatado por 1 a 1. A equipe da casa saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, e só conseguiu o empate nos acréscimos da partida, quando Max Miller deixou tudo igual.
O treinador do Nova Venécia, Cássio Barros, acredita que a equipe jogou bem, mas pecou nas finalizações. “Fizemos uma boa partida, tivemos um bom volume de jogo, mas não conseguimos transformar esse volume em gols. A URT veio com uma proposta de se defender numa linha de 5 e buscar os contra-ataques, assim que sofremos o gol, porém o resultado foi importante para nos dar a classificação”, analisou o treinador.
Para Cássio, a falta de aproveitamento das oportunidades e a ansiedade por conta do placar adverso impediram o time de sair com um resultado melhor. “Faltou aproveitar melhor as chances, no segundo tempo ficamos um pouco ansiosos por conta do placar adverso, além de o adversário ter picotado o jogo, fazendo com que o tempo passasse”.

Veja Também

Real Noroeste mira classificação na Copa ES e liderança do grupo na Série D

Homenagens lembram o legado de Kleber Andrade em seu centenário

Contra o Bahia de Feira, o Nova Venécia terá a chance de terminar a primeira fase em segundo lugar no Grupo 6. O treinador da equipe comentou sobre essa possibilidade. “Nós temos a possibilidade de conseguir uma colocação melhor no grupo, para fugir de um confronto contra uma equipe de maior investimento na próxima fase. Claro que isso não é garantia de nada, tendo em vista a campanha da Ferroviária ano passado, que teve a melhor campanha na fase de grupos, mas foi eliminada no mata-mata”.

COPA ES

Durante a semana, o Leão do Norte tem um compromisso importante na Copa Espirito Santo. Na quarta (13), o Nova Venécia recebe o Real Noroeste pelo jogo de volta das quartas de final. A partida será disputada no estádio Zenor Pedrosa, às 15h. O jogo da ida terminou 1 a 0 para os merengues. O treinador Cássio Barros pretende escalar o que o elenco tem de melhor para a partida, levando em conta os atletas lesionados e não-inscritos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Brasileiro Série D
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados