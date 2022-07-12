Classificado na Série D, Nova Venécia precisa caprichar nas finalizações

Contra a URT, Nova Venécia saiu atrás no placar, mas buscou o empate nos acréscimos Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia

O Nova Venécia está classificado para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D . Em sua primeira participação desde que foi criado, o Leão do Norte conseguiu, de forma antecipada, se classificar na competição. Isso foi possível por conta das derrotas de Inter de Limeira e Ferroviária, os únicos que poderiam alcançar os capixabas no grupo. Apesar da classificação, o último jogo do Venecianos não teve o resultado esperado.

Contra a URT e jogando em casa, a expectativa era de vitória do Nova Venécia, tendo em vista o jogo do primeiro turno em Minas Gerais que terminou com o placar de 3 a 0 para o Leão. Porém, as expectativas não foram correspondidas e o jogo terminou empatado por 1 a 1. A equipe da casa saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, e só conseguiu o empate nos acréscimos da partida, quando Max Miller deixou tudo igual.

O treinador do Nova Venécia, Cássio Barros, acredita que a equipe jogou bem, mas pecou nas finalizações. “Fizemos uma boa partida, tivemos um bom volume de jogo, mas não conseguimos transformar esse volume em gols. A URT veio com uma proposta de se defender numa linha de 5 e buscar os contra-ataques, assim que sofremos o gol, porém o resultado foi importante para nos dar a classificação”, analisou o treinador.

Para Cássio, a falta de aproveitamento das oportunidades e a ansiedade por conta do placar adverso impediram o time de sair com um resultado melhor. “Faltou aproveitar melhor as chances, no segundo tempo ficamos um pouco ansiosos por conta do placar adverso, além de o adversário ter picotado o jogo, fazendo com que o tempo passasse”.

Contra o Bahia de Feira, o Nova Venécia terá a chance de terminar a primeira fase em segundo lugar no Grupo 6. O treinador da equipe comentou sobre essa possibilidade. “Nós temos a possibilidade de conseguir uma colocação melhor no grupo, para fugir de um confronto contra uma equipe de maior investimento na próxima fase. Claro que isso não é garantia de nada, tendo em vista a campanha da Ferroviária ano passado, que teve a melhor campanha na fase de grupos, mas foi eliminada no mata-mata”.

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