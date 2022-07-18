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Nova Venécia e Real Noroeste terão jogos duros na 2ª fase da Série D

Rival do Leão do Norte, o Brasiliense é o segundo melhor tima da competição e só perdeu um jogo. Já o Anápolis rival do Real, se apoia em seu bom começo, mas não vivem melhor momento
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

18 jul 2022 às 17:56

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 17:56

Real Noroeste e Nova Venécia buscam classificação inédita para a Série C
Real Noroeste e Nova Venécia buscam classificação inédita para a Série C Crédito: Breno Bonfá Fotografia e Thiago Félix/Nova Venécia FC
Após a última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, os representantes capixabas conheceram seus adversários para a próxima fase. O Nova Venécia, quarto colocado do Grupo 6 após empatar fora de casa com o Bahia de Feira, encara o Brasiliense, primeiro colocado do Grupo 5. O Real Noroeste perdeu a chance de se tornar líder do Grupo 6 no jogo contra o Pouso Alegre. Com isso, o clube merengue ficou em terceiro lugar e vai enfrentar o Anápolis, segundo colocado do Grupo 5.
No último sábado (16), as equipes do Espírito Santo entraram em campo já classificadas, podendo apenas melhorar suas colocações no grupo, para escapar de adversários mais fortes no mata-mata. A ideia falhou após os dois times empatarem seus jogos, ficando em terceiro e quarto, o que os fez enfrentar as duas melhores equipes do Grupo 5.

BRASILIENSE

O Nova Venécia não terá vida fácil na segunda fase da Série D. A equipe do Brasiliense é dona da segunda melhor campanha da competição (atrás do Retrô pelo saldo de gols). Conquistou 10 vitórias em 14 jogos, e teve apenas uma derrota, somando incríveis 33 pontos.
Um dos destaques do time é o atacante Hernane Brocador, ex-jogador do Flamengo. O atleta possui no seu currículo a conquista da Copa do Brasil de 2013, ano em que foi artilheiro do Brasil, com 36 gols.

ANÁPOLIS

O Anápolis, próximo adversário do Real Noroeste no mata-mata, teve campanha mais modesta. Sua trajetória porém, está longe de ter sido ruim:  7 vitórias, 4 empates e somente 3 derrotas em 14 jogos, marcando ao todo 25 pontos.
Um dos destaques do time é um velho conhecido dos capixabas. Trata-se do meia-atacante Zizu, que acumula passagens por Atlético Itapemirim, onde foi campeão capixaba em 2017, Rio Branco e Desportiva Ferroviária.

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