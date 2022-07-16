Nova Venécia arranca empate com o Bahia de Feira na Série D

Nova Venécia foi melhor no segundo tempo após primeira etapa ruim Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia

Em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasilieiro da Série D, o Nova Venécia conseguiu um empate fora de casa, por 1 a 1, contra a equipe do Bahia de Feira. Os dois times entraram em campo classificados para a próxima fase, disputando apenas uma melhor colocação no grupo. Com o empate, o Leão do Norte terminou a fase de grupos da competição em quarto lugar. Já o Bahia de Feira conseguiu um bom segundo lugar com o resultado.

Já classificados, Nova Venécia e Bahia de Feira esperam agora os jogos do Grupo 5, que acontecem neste domingo (17), para conhecer seus adversários na segunda fase da Série D. Pelo chaveamento, a equipe capixaba irá enfrentar o primeiro colocado do outro grupo, e o time baiano enfrenta o terceiro colocado. Os jogos da próxima fase ainda não tem data marcada.

O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, o Nova Venécia começou o jogo marcando a saída de bola do Bahia de Feira. Tomando mais a iniciativa do jogo, o Leão do Norte teve dificuldades em criar chances de gol. Por outro lado, os donos da casa se fechavam bem na defesa e tentavam criar perigo nas escapadas em velocidade. Aos 25 minutos, em uma dessas investidas, Zé Oliveira recebeu a bola na esquerda, driblou Lucas Saturnino e chutou bonito para abrir o placar para o Bahia de Feira.

O Nova Venécia só foi levar perigo aos 44 minutos. Após boa troca de passes, Mattos chutou bem e obrigou o goleiro Alan a trabalhar. Logo em seguida, o zagueiro Tiago cabeceou a bola no travessão e assustou os anfitriões.

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira. Por estar com a desvantagem no placar, o Nova Venécia continuou propondo o jogo. Já o Bahia fechava bem os espaços no meio e buscava sair em velocidade. O treinador do Leão promoveu algumas mudanças visando melhorar o desempenho da equipe: Maicon substituiu Mattos, e Odilávio entrou no lugar de Diego Souza.

As alterações surtiram efeito, e a equipe visitante conseguiu o empate aos 30 minutos. Após cruzamento de Lucas Saturnino, Odilávio teve estrela e cabeceou pro fundo do gol. O empate animou o Nova Venécia, que continuou atacando, buscando virar a partida. Aos 42, Maicon arrancou com a bola da defesa, tabelou com Ian e chutou com muito perigo para o gol adversário.

FICHA TÉCNICA

Bahia de Feira 1 x 1 Nova Venécia



Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana - BA



Horário: 16h



Gols: Primeiro Tempo - Zé Oliveira (BAH) aos 25 minutos; Segundo Tempo - Odilávio (NVE) aos 30 minutos

