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Lutou até o fim

Nova Venécia arranca empate com o Bahia de Feira na Série D

Leão do Norte termina a primeira fase em quarto e espera os jogos do Grupo 5 para conhecer seu adversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2022 às 18:12

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 18:12

Nova Venécia
Nova Venécia foi melhor no segundo tempo após primeira etapa ruim Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia
Em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasilieiro da Série D, o Nova Venécia conseguiu um empate fora de casa, por 1 a 1, contra a equipe do Bahia de Feira. Os dois times entraram em campo classificados para a próxima fase, disputando apenas uma melhor colocação no grupo. Com o empate, o Leão do Norte terminou a fase de grupos da competição em quarto lugar. Já o Bahia de Feira conseguiu um bom segundo lugar com o resultado.
Já classificados, Nova Venécia e Bahia de Feira esperam agora os jogos do Grupo 5, que acontecem neste domingo (17), para conhecer seus adversários na segunda fase da Série D. Pelo chaveamento, a equipe capixaba irá enfrentar o primeiro colocado do outro grupo, e o time baiano enfrenta o terceiro colocado. Os jogos da próxima fase ainda não tem data marcada.

O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, o Nova Venécia começou o jogo marcando a saída de bola do Bahia de Feira. Tomando mais a iniciativa do jogo, o Leão do Norte teve dificuldades em criar chances de gol. Por outro lado, os donos da casa se fechavam bem na defesa e tentavam criar perigo nas escapadas em velocidade. Aos 25 minutos, em uma dessas investidas, Zé Oliveira recebeu a bola na esquerda, driblou Lucas Saturnino e chutou bonito para abrir o placar para o Bahia de Feira.
O Nova Venécia só foi levar perigo aos 44 minutos. Após boa troca de passes, Mattos chutou bem e obrigou o goleiro Alan a trabalhar. Logo em seguida, o zagueiro Tiago cabeceou a bola no travessão e assustou os anfitriões.
A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira. Por estar com a desvantagem no placar, o Nova Venécia continuou propondo o jogo. Já o Bahia fechava bem os espaços no meio e buscava sair em velocidade. O treinador do Leão promoveu algumas mudanças visando melhorar o desempenho da equipe: Maicon substituiu Mattos, e Odilávio entrou no lugar de Diego Souza.
As alterações surtiram efeito, e a equipe visitante conseguiu o empate aos 30 minutos. Após cruzamento de Lucas Saturnino, Odilávio teve estrela e cabeceou pro fundo do gol. O empate animou o Nova Venécia, que continuou atacando, buscando virar a partida. Aos 42, Maicon arrancou com a bola da defesa, tabelou com Ian e chutou com muito perigo para o gol adversário.

FICHA TÉCNICA 

  • Bahia de Feira 1 x 1 Nova Venécia
  • Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana - BA
  • Horário: 16h
  • Gols: Primeiro Tempo - Zé Oliveira (BAH) aos 25 minutos; Segundo Tempo - Odilávio (NVE) aos 30 minutos
  • Bahia de Feira: Alan; Wellisson (Duda), Pedrão, Albert, Alex Cazumba; Peterson, Tiago Correa, Oliveira, Vinicius Barata; Zé Oliveira (Fabrício), Janderson (Cassio) (Josivan).  Técnico: João Carlos
  • Nova Venécia: Paulo Henrique; Lucas Saturnino, Tiago (Liniker), Rhamon Mexicano, Ian; Matheus Lira (C), Emerson Martins, Diego Souza (Odilávio), Mattos (Maicon); Dodô, Patrick.  Técnico: Cássio Barros

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