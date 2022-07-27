Foco e humildade são as chaves para o Nova Venécia buscar a classificação

Caio Monteiro entrou no segundo tempo e foi determinante para ampliar a vantagem da equipe Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia

O mata-mata da Série D começou com um desafio enorme para o Nova Venécia. Logo na segunda fase, o chaveamento fez a equipe capixaba cruzar com o Brasiliense, dono da segunda melhor campanha do campeonato na fase de grupos. Porém, o primeiro capítulo da peleja foi favorável ao Leão do Norte. A equipe venceu a partida em casa no domingo (24), por 3 a 1 e pode perder o jogo da volta, em Brasília, por 1 gol de diferença para se classificar.

O Nova Venécia vivia um momento conturbado na temporada, tendo encerrado a fase de grupos apenas em 4° lugar por conta de um empate melancólico contra o Bahia de Feira. Fora a eliminação para o Real Noroeste na Copa Espírito Santo. Por isso as expectativas da partida eram totalmente desfavoráveis a equipe da casa. Diferente do que era esperado, a equipe veneciana foi melhor a partida inteira, pressionando e levando perigo constantemente para a meta adversária.

Um dos personagens importantes da equipe foi o atacante Caio Monteiro, ex-Vasco. Ele começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo para ampliar a vantagem. “Feliz demais por ajudar a equipe com um gol que foi importante para aumentar a vantagem no confronto”, disse o atacante.

Segundo ele, o comprometimento e a concentração da equipe foi fundamental para a construção do resultado. “Fizemos uma ótima partida, sabíamos que seria um jogo muito difícil e que não ia poder faltar isso, porque tecnicamente nosso time é muito qualificado e foi o que aconteceu. Tivemos um ótimo resultado”.

O jogador analisou o que o Nova Venécia precisa fazer para não perder a vantagem e voltar de Brasília com a tão sonhada classificação. “Manter a humildade, concentração na partida. Vai ser mais um jogo muito difícil, não tem nada ganho só temos uma grande vantagem mais se entrarmos desligados essa vantagem pode ir embora”. Ele ainda completou dizendo que a equipe já voltou o foco para a partida de volta assim que o jogo acabou.