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Pés no chão

Em vantagem, Real Noroeste prega humildade para jogo de volta na Série D

Clube merengue levou a melhor sobre o Anápolis pelo placar de 5 a 2 e pode perder por até dois gols de diferença em Goiânia para sair com a classificação
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

25 jul 2022 às 18:06

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 18:06

Marcudinho foi personagem importante para a vitória do Real, marcando três gols na partida Crédito: Breno Bonfá Fotografia
O Real Noroeste começou a segunda fase da Série D com o pé direito. Jogando no José Olímpio da Rocha, o time capixaba venceu o Anápolis pelo placar de 5 a 2 no último sábado (23). Com a vitória, mesmo se forem derrotados por dois gols de diferença, os merengues se classificam para a próxima fase da competição.
Por ter sido segundo colocado do Grupo 5, o Anápolis conquistou o direito de decidir a eliminatória em casa. No entanto, o retrospecto recente da equipe não dá ao torcedor esperanças de que a desvantagem de três gols será revertida. A equipe goiana não vence na competição nacional há 6 jogos, sendo dois desses derrotas dentro dos seus domínios.
Apesar da boa vantagem, o clima no Real Noroeste não é de jogo ganho. Autor de 3 dos 5 gols da equipe no jogo, o atacante Marcudinho se diz feliz pelo feito, mas ressalta que não tem nada resolvido.
“Temos que manter os pés no chão, ainda não passamos. Temos a vantagem, mas ainda tem 90 minutos para decidirmos na casa dos caras, então temos que manter a humildade e continuar trabalhando”.

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Para o atacante, a equipe do Real tem plenas condições de manter a vantagem e sair classificado do jogo da volta. “Temos que manter a essência que o time apresenta, que é ser aguerrido até o final, e creio que iremos ter um bom resultado”, afirmou Marcudinho.
Durante a semana, a equipe do Real Noroeste tem um compromisso antes de encarar o Anápolis em Goiânia. Trata-se do jogo de volta da semifinal da Copa Espírito Santo 2022, contra o Rio Branco.
O primeiro confronto foi na casa do Real e terminou empatado em 0 a 0. A volta acontece nesta quarta-feira (27), no estádio Salvador Costa, em Vitória, às 15h. A competição não conta com gol qualificado, portanto, se a partida terminar empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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