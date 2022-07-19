Real Noroeste encara Anápolis focado em abrir boa vantagem

Os merengues terão de conquistar vantagem para não correr riscos no jogo de volta Crédito: Breno Bonfá Fotografia

Nos próximos dias 23 e 31 de Julho, o Real Noroeste enfrenta o Anápolis pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D . O confronto marca o início da mata-mata da competição, portanto, se o plano dos times é subir para a Série C, a palavra ‘derrota’ não pode fazer mais parte do vocabulário. Por ter sido terceiro colocado do Grupo 6, os merengues perderam o direito de decidir a eliminatória dentro de seus domínios, algo que pode ser perigoso caso não seja construída uma boa vantagem no primeiro jogo.

O adversário está acostumado a enfrentar boas equipes. O Anápolis foi segundo colocado do Grupo 5, ficando atrás apenas do Brasiliense, que tem a segunda melhor campanha da competição. No entanto, o time goiano não vive a melhor fase no ano. Após um bom início de competição, a equipe demonstrou uma clara queda de desempenho e não sabe o que é vencer desde a 9° rodada da fase de grupos.

Além disso, os goianos também acumulam 3 derrotas dentro de casa, o que pode dar uma tranquilidade para o Real Noroeste no jogo de volta. O confronto e a desvantagem de decidir a eliminatória fora de casa poderiam ter sido evitados caso o Real vencesse o Pouso Alegre em casa na última rodada, mas o jogo terminou empatado.

Para Duzinho Reis, um dos fatores que influenciou no resultado foi o comportamento agressivo do time mineiro. “Eles vieram com a proposta de picotar o jogo. Infelizmente a arbitragem foi conivente, tivemos apenas 40% de bola rolando, o que dificultou o nosso jogo e não saímos com o resultado positivo”, disparou.

Porém, para o treinador, não adianta lamentar o passado e o foco da equipe agora é o confronto contra o Anápolis: “Já temos a definição do nosso adversário, esperamos então fazer uma partida equilibrada e iremos buscar um resultado que nos dê uma vantagem no jogo de volta. O confronto está aberto, o adversário é difícil, mas esperamos atingir o objetivo que é uma grande vitória”.

Ele também destacou que no meio da semana a equipe ainda tem um compromisso pela semifinal da Copa Espírito Santo, contra o Rio Branco. “Queremos muito estar na final da copa. Será um jogo muito difícil contra um adversário complicado, então temos que fazer uma partida equilibrada para podermos levar a vantagem para a capital”, afirmou.

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