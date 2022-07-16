Futebol

Real Noroeste e Pouso Alegre empatam pela Série D

Clube capixaba está classificado para fase de mata-mata e adversário será conhecido neste domingo (17)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 jul 2022 às 18:45

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 18:45

Real Noroeste e Pouso alegre não marcaram na última rodada da fase de grupos da Série D
Real Noroeste e Pouso alegre não marcaram na última rodada da fase de grupos da Série D Crédito: InStat / CBF
Real Noroeste e Pouso Alegre empataram em 0 a 0 neste sábado, pela última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro.  Ambas as equipes já estavam classificadas para a próxima fase da competição e fizeram jogo equilibrado no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Com o resultado, o Real Noroeste finalizou a participação na primeira fase do Brasileirão Série D ficando na terceira colocação do Grupo 6, com 22 pontos conquistados em treze partidas disputadas. Já o Pouso Alegre se firmou na liderança com 25 pontos. Os classificados do Grupo 6: Pouso Alegre (MG), Bahia de Feira (BA), Real Noroeste (ES), Nova Venécia (ES).
Os adversários da próxima fase serão conhecidos após os jogos do Grupo 5, que serão realizados neste domingo (17) às 16h.

O JOGO

A equipe merengue começou a partida pressionando com jogadas pela lateral e se aproveitando de bolas aéreas. Na marca de oito minutos, o time de Águia Branca perdeu grande chance após Warlei furar a finalização depois de cruzamento de Toni Galego. Na sequência a equipe mineira ligou o alerta e se aproveitou de falha defensiva do Real Noroeste, Danilo Pereira finalizou forte e a bola desviou no zagueiro Vinícius Leandro, cedendo o escanteio. Aos vinte minutos, Ícaro deu bom passe para Kiko que finalizou com grande perigo.
O jogo 'esfriou' e ficou marcado por faltas e lentidão nas jogadas até o fim do primeiro tempo, também por conta da má condição do gramado.
Logo no começo da segunda etapa, o Pouso Alegre ofereceu perigo à meta capixaba com finalização de Danilo Pereira, mas Weide defendeu com segurança. Na marca de dez minutos a equipe mineira perdeu grande chance após disputa de Alisson e o goleiro Weide, a bola sobrou para Danilo Pereira que finalizou para fora mesmo sem ninguém na meta capixaba.
Após a entrada de Igor Santos, a equipe do Real Noroeste se aproveitou das bolas paradas para pressionar a equipe mineira. Na marca de 23 minutos, Igor cobrou falta da direita e Bruno Menezes cabeceou por cima do gol do Pouso Alegre. Aos 27, Djavan providenciou passe para Bruno Menezes que mais uma vez finalizou para fora da meta do time mineiro.
Na sequência, Matheus Silva recebeu passe dentro da área e finalizou mal para a defesa de Edson. Igor Santos teve boa oportunidade em mais uma bola parada aos 40 minutos, e após bela cobrança de falta, Edson fez grande defesa. Aos 41, a equipe capixaba chegou com perigo, Matheus Sabiá recebeu bom passe e finalizou na trave do time mineiro.

FICHA TÉCNICA

  • Real Noroeste 0 x 0 Pouso Alegre
  • Local: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
  • Arbitragem: Alexandre Vargas (juiz); Adilson Gomes (assistente); Davi Lacerda (assistente)
  • Real Noroeste: Weide; Vinícius Leandro; Erik; Gabriel Santos (Jhonatan); Bruno Menezes; Léo Carioca; Marquinho (Igor Santos); Ícaro; Kiko (Djavan); Warlei (Matheus Silva); Toni Galego (Mateus Lima)
    (Técnico: Duzinho Reis)

  • Pouso Alegre: Edson; Léo Gobo; Gui Mariano; Igor (Danilo); Denis Neves (Pedrinho); Neto Paraíba; Serginho; Danilo Pereira; Jhonatan (Franklin); Michael Paulista (Denner); Alisson
    (Técnico: Paulo Roberto)

