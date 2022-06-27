  • Vasco presenteia assistente capixaba agredida pelo treinador Rafael Soriano
Homenagem merecida

Vasco presenteia assistente capixaba agredida pelo treinador Rafael Soriano

Clube carioca deu uma camisa à assistente da Federação Capixaba e reforçou que luta contra a violência contra a mulher

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 14:28

João Barbosa

João Barbosa

Marcielly recebeu camisa personalizada do clube carioca
Na tarde deste domingo (26), o Vasco homenageou a assistente Marcielly Netto, da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). Marcielly viveu um episódio lamentável no Capixabão deste ano, quando foi agredida pelo então técnico da Desportiva, Rafael Soriano.
Ela foi assistente na partida entre Vasco e Palmeiras, válida pela final da Copa do Brasil Sub-17, e após o jogo foi homenageada pela diretoria do clube carioca.
A coordenadora operacional das categorias de base do Vasco, Cida Cazote, presenteou Marcielly com uma camisa do clube personalizada com o nome da assistente.
A agressão sofrida por Marcielly ganhou repercusão nacional e gerou uma onda de apoio para a assistente. Após a agressão ela prestou queixa e registrou boletim de ocorrência contra o autor.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Os detalhes da agressão de técnico contra mulher em campo no ES

"Inaceitável e repugnante": OAB-ES repudia agressão a árbitra no ES

