Vasco presenteia assistente capixaba agredida pelo treinador Rafael Soriano

Na tarde deste domingo (26), o Vasco homenageou a assistente Marcielly Netto, da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). Marcielly viveu um episódio lamentável no Capixabão deste ano, quando foi agredida pelo então técnico da Desportiva, Rafael Soriano.
Ela foi assistente na partida entre Vasco e Palmeiras, válida pela final da Copa do Brasil Sub-17, e após o jogo foi homenageada pela diretoria do clube carioca.
A coordenadora operacional das categorias de base do Vasco, Cida Cazote, presenteou Marcielly com uma camisa do clube personalizada com o nome da assistente.
A agressão sofrida por Marcielly ganhou repercusão nacional e gerou uma onda de apoio para a assistente. Após a agressão ela prestou queixa e registrou boletim de ocorrência contra o autor.