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Foi demitido

Árbitra assistente diz que registrou boletim contra ex-técnico da Desportiva

Por telefone, ela afirmou à reportagem da TV Gazeta que fez o registro da ocorrência após ser atingida na ponta do nariz pela cabeçada durante o jogo

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 07:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 abr 2022 às 07:12
A árbitra Marcielly Netto registrou boletim de ocorrência, após ser atingida com uma cabeçada pelo ex-técnico Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária. A agressão ocorreu neste domingo (10) no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia, e o treinador foi demitido do clube.
Por telefone, a árbitra confirmou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, ter feito o registro da ocorrência logo após o término da partida. Destacou ainda que a cabeçada atingiu a ponta do nariz dela.
A equipe Grená perdeu para o Nova Venécia por 3 a 1 e foi eliminada da competição. A agressão contra Marcielly Netto aconteceu durante o intervalo do primeiro tempo do jogo. 
Após o árbitro do jogo apitar o fim do primeiro tempo, Soriano (vestindo calça jeans e blusa branca) correu na direção do gramado para reclamar. Durante a discussão, ele partiu para cima de Marcielly com o dedo indicador na altura do rosto dela. Quando se aproximou, fez o movimento de uma cabeçada.
Marcielly levou a mão ao rosto, enquanto Rafael Soriano foi expulso do gramado e contido por outro assistente, desta vez um homem. Na saída de campo, ele ainda ameaçou a assistente, dizendo que Marcielly Netto, agredida, estaria se "aproveitando de uma situação porque é mulher".
"Se você disser que eu te agredi, a gente vai para a delegacia. A gente vai fazer corpo de delito. Se não, eu vou te processar, vou te processar. Ela está dizendo que eu agredi. Mentira. Está se usando porque é mulher. Está querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. Gonzalo (Latorre) foi encurralado, ela empurrou os jogadores e agora ela quer dizer que foi agredida. Mentira", afirmou Soriano. 

O QUE DIZ A DESPORTIVA

No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais, informando sobre o desligamento do técnico:
"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."

GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO 

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou nota de repúdio, afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:
"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."
Árbitra assistente diz que registrou boletim contra ex-técnico da Desportiva

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