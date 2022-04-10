Família faz buscas para encontrar por familiar desaparecido em São Mateus

Últimas imagens de Diego Vaccari Moreira na manhã de sábado (9), antes do desaparecimento. Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma família que mora no município de São Mateus , no Espírito Santo , está angustiada à procura do professor Diego Vaccari Moreira, de 41 anos. De acordo com os familiares, Diego desapareceu na manhã de sábado (9), no bairro Guriri. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que Diego caminha por uma rua da região e logo após não é mais visto.

O irmão do desaparecido, Rafael Vaccari Moreira, contou que foi até a delegacia na madrugada deste domingo (10), junto com outros familiares, mas não conseguiu fazer um boletim de ocorrência no local. Segundo ele, o policial que estava de plantão disse que não poderia atender a ocorrência, já que só estavam atendendo casos urgentes. Eles então foram orientados a voltar para casa e fazer um boletim de ocorrência online.

Os familiares também fizeram buscas pelos hospitais da região, e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) , mas não conseguiram nenhuma notícia que pudesse levá-los até o familiar desaparecido.

Rafael ainda conta que Diego estava passando por um quadro depressivo. Ele sentia muitas dores crônicas, e para aliviar os sintomas, ele tomava remédios fortes, o que resultou num agravamento do quadro de depressão.

Familiares continuam buscando imagens de câmeras de videomonitoramento na região onde Diego apareceu, e contam com a ajuda da população fazendo divulgações nas redes sociais.

Diego Vaccari Moreira, tem 1,88m, é pardo e não tem tatuagem. No dia do desaparecimento, ele usava uma camisa e bermuda claras, sandálias havaianas, e carregava uma sacola. A família pede para que a população ajude com informações que possam levá-los ao paradeiro de Diego Vaccari Moreira.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Segundo a Polícia Civil , o boletim de ocorrência na Delegacia Online (Deon) foi registrado e validado na manhã deste domingo (10) na 18°Delegacia Regional de São Mateus. "As investigações estão em andamento e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", comunicou.