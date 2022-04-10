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Em Guriri

Família faz buscas para encontrar por familiar desaparecido em São Mateus

Diego Vaccari Moreira desapareceu na manhã de sábado (9). Família busca por novas pistas do desaparecimento através de câmeras de videomonitoramento do balneário mateense
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

10 abr 2022 às 14:00

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 14:00

Diego Vaccari Moreira desapareceu na manhã de sábado (9)
Últimas imagens de Diego Vaccari Moreira na manhã de sábado (9), antes do desaparecimento. Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma família que mora no município de São Mateus, no Espírito Santo, está angustiada à procura do professor Diego Vaccari Moreira, de 41 anos. De acordo com os familiares, Diego desapareceu na manhã de sábado (9), no bairro Guriri. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que Diego caminha por uma rua da região e logo após não é mais visto.
O irmão do desaparecido, Rafael Vaccari Moreira, contou que foi até a delegacia na madrugada deste domingo (10), junto com outros familiares, mas não conseguiu fazer um boletim de ocorrência no local. Segundo ele, o policial que estava de plantão disse que não poderia atender a ocorrência, já que só estavam atendendo casos urgentes. Eles então foram orientados a voltar para casa e fazer um boletim de ocorrência online.
Os familiares também fizeram buscas pelos hospitais da região, e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não conseguiram nenhuma notícia que pudesse levá-los até o familiar desaparecido.
Rafael ainda conta que Diego estava passando por um quadro depressivo. Ele sentia muitas dores crônicas, e para aliviar os sintomas, ele tomava remédios fortes, o que resultou num agravamento do quadro de depressão.
Familiares continuam buscando imagens de câmeras de videomonitoramento na região onde Diego apareceu, e contam com a ajuda da população fazendo divulgações nas redes sociais.
Diego Vaccari Moreira, tem 1,88m, é pardo e não tem tatuagem. No dia do desaparecimento, ele usava uma camisa e bermuda claras, sandálias havaianas, e carregava uma sacola. A família pede para que a população ajude com informações que possam levá-los ao paradeiro de Diego Vaccari Moreira.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Segundo a Polícia Civil, o boletim de ocorrência na Delegacia Online (Deon) foi registrado e validado na manhã deste domingo (10) na 18°Delegacia Regional de São Mateus. "As investigações estão em andamento e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", comunicou.
A polícia também destacou que  a população pode contribuir por meio do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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