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Deixou dois filhos

Homem é morto com golpe de faca após briga por valor de obra na Serra

Douglas Cosme da Silva, de 36 anos, reformava a casa e se desentendeu com o pedreiro que fazia o serviço devido ao valor combinado. Crime ocorreu na noite deste sábado (9)
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

10 abr 2022 às 10:24

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 10:24

Douglas Cosme foi morto após levar uma facada durante uma briga
Douglas Cosme da Silva foi morto após levar uma facada durante uma briga Crédito: Leitor | A Gazeta
Um desentendimento por causa de um valor cobrado em uma reforma causou a morte de Douglas Cosme da Silva, de 36 anos, no bairro Lagoa de Carapebus, na Serra, na noite deste sábado (9). De acordo com a mãe da vítima, Douglas entrou em discussão com o pedreiro que estava fazendo a obra e acabou sendo atingido com um golpe de faca.
A mãe da vítima contou à reportagem da TV Gazeta que o filho estava fazendo uma reforma na casa e contratou um pedreiro já conhecido da família para fazer o serviço. O trabalhador estaria pedindo um valor maior que o combinado inicialmente e passou a cobrar por essa quantia.
Ainda de acordo com ela, Douglas recebeu uma ligação do pedreiro, e disse que entregaria o dinheiro que faltava. Chegando no local combinado, ele fez o pagamento, mas houve uma discussão entre Douglas e o suspeito. Outros homens teriam entrado na briga. Enquanto alguns seguraram a vítima, um deles deu uma facada na região da axila.
Três suspeitos já foram identificados pela Polícia Civil. Nem a família nem a polícia deixaram claro qual dos homens foi o autor da facada.
No bar ao lado da casa da vítima, perto de onde tudo aconteceu, a família escreveu mensagens em protesto. Douglas trabalhava há mais de dez anos na mesma empresa como técnico em mecânica. Ele era casado e deixou dois filhos.
O protesto aconteceu após, Douglas Cosme ser morto ao levar uma facada durante uma briga
Protesto de familiares pela morte de Douglas Cosme da Silva - Lagoa de Carapebus / Serra. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um comerciante que tem um projeto social no bairro, lamentou a perda de Douglas e disse que ele era muito querido por todos.

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