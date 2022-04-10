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Ladrão atira contra dono de loja após assalto no Centro de Vitória

Empresário afirma que teve R$ 20 mil em prejuízo após criminoso roubar celulares e tablets; por sorte, ele não foi atingido pelo disparo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 abr 2022 às 21:14

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 21:14

Uma loja de celulares no Centro de Vitória foi assaltada na manhã deste sábado (9). Imagens de monitoramento mostram o momento em que um dos bandidos chega a atirar contra o dono do estabelecimento, que sai correndo por uma rua.
Segundo relatos da vítima, o suspeito de mochila entrou na loja pela porta da frente, que estava aberta. Ele percebe a movimentação e também se direciona ao interior da loja para averiguar o que estava acontecendo. Quando percebe que se tratava de um assalto, ele sai correndo por uma das ruas do Centro.  Neste momento, o homem atira em direção ao proprietário da loja e sai correndo com a arma em punho, carregando a mochila.
Tudo aconteceu de forma rápida, explicou o dono da loja à reportagem de A Gazeta, mas foi o suficiente dar um grande prejuízo ao o empresário. "Foram levados celulares, tablets, tudo o que estava no balcão. Fiquei com um prejuízo de cerca de R$ 20 mil", afirma. Ele registrou boletim de ocorrência na polícia ainda neste sábado. 
A reportagem demandou a Polícia Militar sobre a ocorrência e o patrulhamento na região e a Polícia Civil sobre a investigação e se houve detido, mas as corporações não responderam.

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