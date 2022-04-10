Ladrão atira contra dono de loja após assalto no Centro de Vitória

Uma loja de celulares no Centro de Vitória foi assaltada na manhã deste sábado (9). Imagens de monitoramento mostram o momento em que um dos bandidos chega a atirar contra o dono do estabelecimento, que sai correndo por uma rua.

Segundo relatos da vítima, o suspeito de mochila entrou na loja pela porta da frente, que estava aberta. Ele percebe a movimentação e também se direciona ao interior da loja para averiguar o que estava acontecendo. Quando percebe que se tratava de um assalto, ele sai correndo por uma das ruas do Centro. Neste momento, o homem atira em direção ao proprietário da loja e sai correndo com a arma em punho, carregando a mochila.

Tudo aconteceu de forma rápida, explicou o dono da loja à reportagem de A Gazeta, mas foi o suficiente dar um grande prejuízo ao o empresário. "Foram levados celulares, tablets, tudo o que estava no balcão. Fiquei com um prejuízo de cerca de R$ 20 mil", afirma. Ele registrou boletim de ocorrência na polícia ainda neste sábado.