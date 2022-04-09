Bandido furta guitarra e caixa de som de loja em Cachoeiro de Itapemirim

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Segundo informações de funcionários, os militares fizeram contato com o proprietário da loja de instrumentos às 5h30. Uma guitarra da marca Strinberg e uma caixa de som da marca Meteoro foram levadas. Os produtos são avaliados em R$ 3,5 mil. O local, que fica em uma das principais avenidas da cidade, já havia sido alvo de outra tentativa de furto no passado, mas nada havia sido levado.