Bandido furta guitarra e caixa de som de loja em Cachoeiro de Itapemirim

Uma tradicional loja de instrumentos musicais, na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceu neste sábado (9) com parte da fachada danificada. A porta de aço foi amassada e a vidraça interna, quebrada por um bandido. Ele conseguiu levar uma guitarra e uma caixa de som.
Imagens de uma câmera de segurança na rua mostram o momento que o suspeito tenta golpear um objeto para quebrar o vidro. Populares que acionaram a Polícia Militar após verem a porta da loja danificada.
Segundo informações de funcionários, os militares fizeram contato com o proprietário da loja de instrumentos às 5h30. Uma guitarra da marca Strinberg e uma caixa de som da marca Meteoro foram levadas. Os produtos são avaliados em R$ 3,5 mil. O local, que fica em uma das principais avenidas da cidade, já havia sido alvo de outra tentativa de furto no passado, mas nada havia sido levado.
A Polícia Militar disse que nenhum suspeito foi detido no momento do fato. Já a Polícia Civil não localizou nenhum ocorrência com essas características na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem o crime podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou fazer o boletim pela Delegacia Online. Só assim a Polícia Civil tomará ciência do caso e poderá iniciar as investigações. Denuncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181.