Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Bandido furta guitarra e caixa de som de loja em Cachoeiro de Itapemirim

Ele amassou a porta de aço, quebrou uma vidraça e levou equipamentos na manhã deste sábado (9). Produtos são avaliados em R$ 3,5 mil

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 13:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 abr 2022 às 13:28
Bandido invade loja e furta guitarra em Cachoeiro
Bandido invade loja e furta guitarra em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma tradicional loja de instrumentos musicais, na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceu neste sábado (9) com parte da fachada danificada. A porta de aço foi amassada e a vidraça interna, quebrada por um bandido. Ele conseguiu levar uma guitarra e uma caixa de som.
Imagens de uma câmera de segurança na rua mostram o momento que o suspeito tenta golpear um objeto para quebrar o vidro. Populares que acionaram a Polícia Militar após verem a porta da loja danificada.
Segundo informações de funcionários, os militares fizeram contato com o proprietário da loja de instrumentos às 5h30. Uma guitarra da marca Strinberg e uma caixa de som da marca Meteoro foram levadas. Os produtos são avaliados em R$ 3,5 mil. O local, que fica em uma das principais avenidas da cidade, já havia sido alvo de outra tentativa de furto no passado, mas nada havia sido levado. 
A Polícia Militar disse que nenhum suspeito foi detido no momento do fato. Já a Polícia Civil não localizou nenhum ocorrência com essas características na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem o crime podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou fazer o boletim pela Delegacia Online. Só assim a Polícia Civil tomará ciência do caso e poderá iniciar as investigações. Denuncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181.

Veja Também

Mulher diz que cadela não foi jogada de carro em Presidente Kennedy

PM aposentado xinga funcionária do Detran-ES e caso vai parar na polícia

PM que matou jovem e atirou em motoboy já agrediu moradores de São Pedro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim crime Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados