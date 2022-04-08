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Confusão

PM aposentado xinga funcionária do Detran-ES e caso vai parar na polícia

Cabo da reserva, de 57 anos, ficou nervoso por não ter conseguido atendimento na sede administrativa do órgão porque não havia realizado agendamento e ofendeu a recepcionista
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 abr 2022 às 19:00

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 19:00

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Militar aposentado se revolta no Detran e xinga funcionária no ES Crédito: Polícia Militar
Um policial militar aposentado ficou nervoso por não ter conseguido atendimento na sede administrativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), localizada na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (8), e acabou xingando e ofendendo uma funcionária do órgão.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a confusão aconteceu na recepção do condomínio empresarial. A polícia informou que o suspeito é um cabo da reserva da PM, de 57 anos. Abalada, a funcionária ofendida prestou depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT).
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, a recepcionista contou para a polícia que o PM aposentado já entrou no condomínio querendo subir ao andar onde fica o Detran-ES. Mas o atendimento no órgão funciona apenas por agendamento e o policial não havia realizado marcação prévia, segundo os servidores. Testemunhas contaram à reportagem que, quando soube que não seria atendido, o homem começou a gritar e ofendeu a recepcionista com xingamentos gordofóbicos.
Em nota, a PM confirmou que foi acionada para o caso, e disse que encaminhou os envolvidos à Delegacia de Delitos e Trânsito (DDT), localizada próximo ao local. Em depoimento, o policial informou que acabou ficando nervoso por ter dificuldades em dar continuidade ao processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Também acionada, a Polícia Civil informou que o suspeito assinou um termo circunstanciado por desacato e foi liberado, após assumir o compromisso de comparecer em juízo

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