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Vila Velha

Adolescentes são detidos suspeitos de assaltar motoristas de app no ES

Em intervalo de poucas horas, dupla de 16 anos teria assaltado dois trabalhadores; em um dos casos, vítima acabou ferida com faca

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:50

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:50
Junto dos adolescentes, os policiais encontraram uma pistola falsa, uma faca, dois celulares roubados das vítimas e uma aliança, que pertencia à motorista roubada na manhã desta sexta-feira (8)
Materiais apreendidos com os adolescentes: uma pistola falsa, uma faca, dois celulares roubados das vítimas e uma aliança, que pertencia a uma das vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Suspeitos de assaltarem motoristas de aplicativos, dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos nesta sexta-feira (8), em Vila Velha. Segundo a polícia, eles se passavam por passageiros e anunciavam o assalto durante a corrida. Ambos teriam feito ao menos duas vítimas — incluindo um homem que levou facadas na mão.
Sargento da Polícia Militar, Elton Dantas disse que uma equipe foi acionada nesta manhã por uma motorista que foi obrigada a dirigir o próprio carro para o Morro do Moreno. "Quando chegou na Praia do Ribeiro, ela viu algumas pessoas e decidiu sair do veículo, pedindo socorro", contou.
Assustados, os adolescentes também saíram correndo do automóvel, em direção à Praia Secreta. "Os policiais estavam próximos, fizeram as buscas e localizaram os dois indivíduos no meio de uma trilha, com o material que tinham roubado da vítima: um celular e uma aliança", afirmou.
Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha – onde, coincidentemente, um homem fazia o registro de um assalto que havia sofrido horas antes. "Ele reconheceu os adolescentes como autores do roubo", revelou Dantas.
Ainda de acordo com o sargento, a dinâmica dos casos foi bastante semelhante. "O motorista recebeu o chamado na Prainha da Glória e a corrida seria para a Praia da Costa. No meio do caminho, eles anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima seguisse para Cariacica", explicou.
"Em certa altura da corrida, os suspeitos chegaram a torturar o homem, que teve a mão esfaqueada"
Elton Dantas - Primeiro-sargento da PM
No primeiro assalto, ocorrido durante a madrugada, os adolescentes levaram o carro da vítima, que foi recuperado também nesta sexta-feira (8), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. "Os dois confessaram os crimes, inclusive que abandonaram o veículo na primeira ação", afirmou Dantas.
Para intimidar as vítimas, os adolescentes portavam uma faca e uma pistola falsa, que também foram apreendidas. Um deles, de acordo com o sargento, já tinha passagem pela polícia e teria saído há menos de um mês do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
Em nota, a Polícia Civil informou que os adolescentes, de 16 anos, responderão por ato infracional análogo a roubo. Os dois foram apresentados ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que decidirá se eles ficarão ou não internados.

Atualização

11/04/2022 - 8:35
A Polícia Civil informou o encaminhamento dado aos adolescentes apreendidos. O texto foi atualizado.

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