Adolescentes são detidos suspeitos de assaltar motoristas de app no ES

Materiais apreendidos com os adolescentes: uma pistola falsa, uma faca, dois celulares roubados das vítimas e uma aliança, que pertencia a uma das vítimas

Assustados, os adolescentes também saíram correndo do automóvel, em direção à Praia Secreta. "Os policiais estavam próximos, fizeram as buscas e localizaram os dois indivíduos no meio de uma trilha, com o material que tinham roubado da vítima: um celular e uma aliança", afirmou.