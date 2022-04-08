Adolescente que morreu em Transcol foi agredido com skate na cabeça

Delegacia de Homicídios da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Segundo o boletim de ocorrência, os policias foram acionados para atender uma ocorrência de violência contra a mulher. No acionamento, o solicitante informou que o jovem também poderia ter envolvimento com a ocorrência do último dia 4, em que outro adolescente morreu após embarcar ferido em um coletivo na região.

ASSALTO E AGRESSÕES

Uma guarnição prosseguiu até o local, mas a ocorrência de agressão não foi constatada. No entanto, o menor recebeu os militares e, questionado sobre seu envolvimento na ocorrência anterior, relatou que no dia do fato estava com um casal de amigos na rua, quando foi abordado pelo adolescente de 15 anos que anunciou um assalto, levando dois aparelhos celulares.

Ao correr em direção ao carro que lhe daria fuga, seu amigo conseguiu dar um soco no suspeito, que teria caído no chão e sido deixado para trás pelo comparsa que foi embora com o veículo.

A mãe do adolescente apreendido disse em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o filho e ela só ficaram sabendo que o outro menor tinha morrido pela televisão.

"Eu estava em casa, fazendo o meu serviço e meu filho chegou dizendo: 'mãe, acabei de ser assaltado, mas a gente brigou com o rapaz e mandou ele sair fora do bairro'. Ele não me contou o fato, mas eu fiquei sabendo pela reportagem e, por detalhes, na delegacia", disse.

"Meu filho está desesperando, chorando sem parar. Não comia, não saía da cama para ir à escola, para trabalhar, ficou desperado", relata.