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Suspeito apreendido

Adolescente que morreu em Transcol foi agredido com skate na cabeça

O jovem relatou aos policiais que estava na rua com duas pessoas quando o adolescente anunciou um assalto. Ele alega que, ao tentar defender um amigo, bateu com um skate na cabeça no jovem; entenda

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 11:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 abr 2022 às 11:55
Delegacia de Homicídios da Serra
Delegacia de Homicídios da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na quinta-feira (7), no bairro Maringá, na SerraGrande Vitória. Ele é suspeito de participar da agressão que resultou na morte de outro adolescente, de 15 anos. A confusão ocorreu na última segunda-feira (4).
Segundo o boletim de ocorrência, os policias foram acionados para atender uma ocorrência de violência contra a mulher. No acionamento, o solicitante informou que o jovem também poderia ter envolvimento com a ocorrência do último dia 4, em que outro adolescente morreu após embarcar ferido em um coletivo na região.

ASSALTO E AGRESSÕES

Uma guarnição prosseguiu até o local, mas a ocorrência de agressão não foi constatada. No entanto, o menor recebeu os militares e, questionado sobre seu envolvimento na ocorrência anterior, relatou que no dia do fato estava com um casal de amigos na rua, quando foi abordado pelo adolescente de 15 anos que anunciou um assalto, levando dois aparelhos celulares.
Ao correr em direção ao carro que lhe daria fuga, seu amigo conseguiu dar um soco no suspeito, que teria caído no chão e sido deixado para trás pelo comparsa que foi embora com o veículo.
Em seguida, seu amigo e o adolescente, que teria cometido o roubo, entraram em luta corporal. Ao ver o seu amigo sendo enforcado, o adolescente de 17 anos teria batido uma vez com o skate na cabeça do suspeito, que se levantou logo depois e fugiu. Ferido, ele  entrou dentro de um ônibus da linha 825, que faz o trajeto entre Nova Carapina II e o Terminal de Laranjeiras, mas passou mal e morreu
A mãe do adolescente apreendido disse em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o filho e ela só ficaram sabendo que o outro menor tinha morrido pela televisão.
"Eu estava em casa, fazendo o meu serviço e meu filho chegou dizendo: 'mãe, acabei de ser assaltado, mas a gente brigou com o rapaz e mandou ele sair fora do bairro'. Ele não me contou o fato, mas eu fiquei sabendo pela reportagem e, por detalhes, na delegacia", disse.
"Meu filho está desesperando, chorando sem parar. Não comia, não saía da cama para ir à escola, para trabalhar, ficou desperado", relata. 
De acordo com informações do g1 ES, o adolescente de 17 anos apreendido foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou esclarecimentos e foi liberado.

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