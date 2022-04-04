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Nova Carapina I

Adolescente morre dentro de ônibus do Transcol na Serra

Segundo a PM, o motorista do coletivo relatou aos militares que acionou o Samu após adolescente de 15 anos entrar no ônibus alegando estar passando mal na tarde desta segunda (4)
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

04 abr 2022 às 19:15

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 19:15

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto em um ônibus do Sistema Transcol na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Nova Carapina I, na Serra. Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Militar disse que o motorista do coletivo relatou aos militares que o jovem entrou no veículo alegando estar passando mal. Ainda segundo o condutor, ele parou o ônibus e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe médica chegou ao local e constatou o óbito do adolescente, que apresentava uma lesão na região da cabeça.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "lesão corporal seguida de morte" e está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo do adolescente foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A corporação também informou que, até a manhã desta terça-feira (5), nenhum suspeito havia sido detido. Outros detalhes não foram divulgados. A PC ainda reforçou que as pessoas podem contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.
A reportagem de A Gazeta procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) sobre o ocorrido. Segundo a entidade, a empresa responsável pelo coletivo não vai se manifestar sobre o caso. 

Atualização

05/04/2022 - 10:22
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e que está sendo investigado. O texto foi atualizado.

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