Adolescente morre dentro de ônibus do Transcol na Serra

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe médica chegou ao local e constatou o óbito do adolescente, que apresentava uma lesão na região da cabeça.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "lesão corporal seguida de morte" e está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo do adolescente foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

A corporação também informou que, até a manhã desta terça-feira (5), nenhum suspeito havia sido detido. Outros detalhes não foram divulgados. A PC ainda reforçou que as pessoas podem contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.

A reportagem de A Gazeta procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) sobre o ocorrido. Segundo a entidade, a empresa responsável pelo coletivo não vai se manifestar sobre o caso.