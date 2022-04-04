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Menino de 9  anos

Polícia investiga morte de criança em Cachoeiro de Itapemirim

Ele foi encontrado morto pela avó no quintal de casa no último sábado (2). Segundo a polícia, a DHPP de Cachoeiro aguarda resultados de exames que indiquem a causa da morte
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 abr 2022 às 18:12

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:12

Polícia Civil está investigando o caso de um menino de 9 anos, encontrado morto pela avó no quintal de casa no último sábado (2), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O nome da criança não foi informado pela corporação.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil aguarda resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, a morte da criança ocorreu sem a presença de testemunhas. “Estamos investigando a causa da morte e aguardando o laudo da perícia que está sendo feito”, disse.
O menino foi socorrido e encaminhado ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), no município, mas já chegou ao local sem vida. A unidade informou que médicos tentaram reanimar a criança, sem êxito.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil comunicou que o corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e realizado o exame cadavérico, que identificará a causa da morte.
Ainda de acordo com a PC, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, “que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”.

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