Polícia investiga morte de criança em Cachoeiro de Itapemirim

Polícia Civil aguarda resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, a morte da criança ocorreu sem a presença de testemunhas. “Estamos investigando a causa da morte e aguardando o laudo da perícia que está sendo feito”, disse.

O menino foi socorrido e encaminhado ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), no município, mas já chegou ao local sem vida. A unidade informou que médicos tentaram reanimar a criança, sem êxito.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil comunicou que o corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e realizado o exame cadavérico, que identificará a causa da morte.