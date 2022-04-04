Polícia investiga morte de criança em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil está investigando o caso de um menino de 9 anos, encontrado morto pela avó no quintal de casa no último sábado (2), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O nome da criança não foi informado pela corporação.
Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, a morte da criança ocorreu sem a presença de testemunhas. “Estamos investigando a causa da morte e aguardando o laudo da perícia que está sendo feito”, disse.
O menino foi socorrido e encaminhado ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), no município, mas já chegou ao local sem vida. A unidade informou que médicos tentaram reanimar a criança, sem êxito.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil comunicou que o corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e realizado o exame cadavérico, que identificará a causa da morte.
Ainda de acordo com a PC, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, “que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”.