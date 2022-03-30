Polícia incinera 350 quilos de drogas apreendidas em Cachoeiro

Na manhã desta quarta-feira (30), o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, queimou cerca de 350 quilos de drogas variadas, que foram apreendidas neste e no ano passado. A ação aconteceu em uma indústria de cerâmica na cidade, que cedeu o forno para a incineração.
Segundo o titular da Denarc, delegado Felipe Vivas, as apreensões são também resultados de ações de outras corporações de segurança no município, como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil Municipal.
“A diligência contou ainda com a presença de membro do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, conforme preconiza a Lei de Drogas. A destruição das drogas é prevista em Lei e é de suma importância para a Polícia Civil, pois permite a desocupação do depósito, trazendo mais salubridade e segurança para o ambiente, e também para a sociedade, que se livra definitivamente destas substâncias”, disse Vivas.
Na ação, foram incineradas maconha, cocaína, crack, haxixe, LSD e outras drogas sintéticas.