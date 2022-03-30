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Troca de tiros

PM de folga impede assalto a motociclista na Serra

Vítima contou aos policiais que estava calibrando os pneus em um posto de combustíveis quando foi abordada por dois criminosos em uma moto

Publicado em 30 de Março de 2022 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2022 às 10:43
PM de folga troca tiros com assaltantes e impede assalto a motociclista na Serra, ES
PM de folga troca tiros com assaltantes e impede assalto a motociclista na Serra, ES Crédito: Rodrigo Gomes
Um policial militar que estava de folga impediu um assalto a um motociclista em um posto de combustíveis, na noite desta terça-feira (29), na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na Grande Vitória.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou que estava calibrando os pneus da moto quando foi rendida pelos dois assaltantes a bordo de uma motocicleta.
O PM estava passando pelo local de carro e estranhou a movimentação. Assim que desceu do veículo, ele disse que era policial e deu voz de abordagem aos assaltantes. Os criminosos não obedeceram e atiraram na direção do PM, que revidou. Durante a troca de tiros, o tanque da moto foi atingido.
Os dois assaltantes fugiram e, após a perseguição de equipes da PM, um deles foi localizado em um terreno cheio de entulho.
O detido confessou o crime e disse que tentou roubar a moto da vítima para pagar uma dívida com um agiota. O outro assaltante não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra.
Com informações do g1 ES

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