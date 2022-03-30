PM de folga impede assalto a motociclista na Serra

PM de folga troca tiros com assaltantes e impede assalto a motociclista na Serra, ES Crédito: Rodrigo Gomes

Um policial militar que estava de folga impediu um assalto a um motociclista em um posto de combustíveis, na noite desta terça-feira (29), na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , na Grande Vitória

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima contou que estava calibrando os pneus da moto quando foi rendida pelos dois assaltantes a bordo de uma motocicleta.

O PM estava passando pelo local de carro e estranhou a movimentação. Assim que desceu do veículo, ele disse que era policial e deu voz de abordagem aos assaltantes. Os criminosos não obedeceram e atiraram na direção do PM, que revidou. Durante a troca de tiros, o tanque da moto foi atingido.

Os dois assaltantes fugiram e, após a perseguição de equipes da PM, um deles foi localizado em um terreno cheio de entulho.

O detido confessou o crime e disse que tentou roubar a moto da vítima para pagar uma dívida com um agiota. O outro assaltante não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra.