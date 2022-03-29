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Jardim Limoeiro

Foragido do sistema prisional é baleado em bar na Serra

Aos policiais, a vítima contou que o alvo dos disparos era o amigo e que os dois tentaram desarmar o atirador; caso aconteceu na noite desta segunda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2022 às 10:32

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:32

DHPP na Serra:
DHPP na Serra Crédito: A Gazeta
Um homem de 24 anos, foragido do sistema prisional, foi baleado, na noite desta segunda-feira (28), no bairro Jardim Limoeiro, na SerraGrande Vitória. De acordo com a Polícia Civil, o homem estava em um bar bebendo com um amigo, por volta das 22h, quando o atirador chegou e disparou contra ele.
O crime aconteceu na Rua Nelcy Lopes Vieira, conhecida como "Rua do Copo Sujo". Aos policiais, a vítima contou que o alvo dos disparos era o amigo e que os dois tentaram desarmar o atirador. O homem foi atingido por um disparo na barriga e dois na perna direita. Ele foi socorrido pelo amigo.
Ao consultarem o nome dele no sistema, policiais descobriram que ele é foragido do sistema prisional porque não retornou de uma saída temporária em 16 de março. O homem está internado sob escolta. Não há informação sobre o estado de saúde dele e seu nome não foi divulgado pela polícia.
O crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
*Com informações de Daniela Carla, do g1 ES e TV Gazeta

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