Foragido do sistema prisional é baleado em bar na Serra

DHPP na Serra Crédito: A Gazeta

Um homem de 24 anos, foragido do sistema prisional, foi baleado, na noite desta segunda-feira (28), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra Grande Vitória . De acordo com a Polícia Civil , o homem estava em um bar bebendo com um amigo, por volta das 22h, quando o atirador chegou e disparou contra ele.

O crime aconteceu na Rua Nelcy Lopes Vieira, conhecida como "Rua do Copo Sujo". Aos policiais, a vítima contou que o alvo dos disparos era o amigo e que os dois tentaram desarmar o atirador. O homem foi atingido por um disparo na barriga e dois na perna direita. Ele foi socorrido pelo amigo.

Ao consultarem o nome dele no sistema, policiais descobriram que ele é foragido do sistema prisional porque não retornou de uma saída temporária em 16 de março. O homem está internado sob escolta. Não há informação sobre o estado de saúde dele e seu nome não foi divulgado pela polícia.