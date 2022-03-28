Vídeo: carro bate em poste em acidente na Rodovia Norte Sul, na Serra

Um vídeo registrado na tarde desta segunda-feira (28) mostra um poste torto, após ter sido atingido por um carro na Rodovia Norte Sul, na Serra. Nas imagens, algumas pessoas aparecem próximas ao veículo envolvido no acidente. Ainda não se sabe o que teria causado a batida. Um homem que fez a gravação narra que a estrutura estaria caindo devido ao impacto da colisão.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu após dois veículos de passeio se envolverem em uma colisão. Segundo a corporação, um deles bateu em um poste, enquanto o outro teria perdido o controle da direção e parado em meio a vegetação, às margens da via.
A PM disse que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a ocorrência segue em andamento, por este motivo, não tem mais detalhes no momento.
Já a EDP informou que uma equipe está no local e trabalha para normalização do serviço. Segundo a concessionária, no momento, cinco clientes estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido devido à ocorrência. A Guarda Municipal da Serra também foi procurada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.