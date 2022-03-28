Tragédia em Mariana: indígenas protestam no ES por indenização

Indígenas protestam contra a Vale e Renova em Vitória
VEJA NA ÍNTEGRA AS NOTAS DA VALE E DA FUNDAÇÃO RENOVA
Posicionamento da Vale
O diálogo com representantes das comunidades está sendo conduzido pela Fundação Renova, criada para gerir e executar os programas e ações de reparação e indenização às pessoas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Reforçamos nosso respeito aos povos tradicionais. Cabe destacar que as reivindicações em questão não têm relação com a operação da Unidade de Tubarão.
Posicionamento da Fundação Renova
A Fundação Renova esclarece que considera legítima qualquer manifestação popular, coletiva ou individual e reafirma que possui o diálogo como prática norteadora de suas ações. As ações de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas e tradicionais visam reparar e compensar os impactos sociais, culturais, ambientais e econômicos nessas comunidades atingidas. São famílias que fazem parte da história do rio Doce, mantendo uma relação própria com o rio.
Os casos de atendimento para indenização de indígenas foram construídos a partir de mais de 40 reuniões e diálogos com lideranças e associações indígenas Tupiniquim e Guarani de três territórios durante um ano e são fruto de um Termo de Acordo Geral — Indenização por Danos Econômicos e Processo de Reparação Integral, pois vinculam compromissos para a definição dos Programas de Reparação. Além da Fundação Renova, assinaram as comunidades, por meio das lideranças indígenas, associações indígenas, Ministério Público Federal (MPF), Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado do Espírito Santo (DPES).
Em janeiro de 2022, a Fundação Renova concluiu o pagamento dos acordos de indenização para mais de 1.600 famílias indígenas e 8 associações de Aracruz (ES). Os acordos, homologados pela 12ª Vara Federal, totalizaram cerca de R$ 390 milhões. Destas, 22 famílias não aderiram ao acordo.