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Mudanças

Veja como ficam as viagens de trem entre ES e Minas nesta sexta

Viagem de Cariacica a Barão de Cocais, em Minas Gerais, foi retomada. No entanto, houve a suspensão da linha no sentido contrário
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 mar 2022 às 08:36

Publicado em 18 de Março de 2022 às 08:36

Estrada de Ferro Vitória a Minas
Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Vale/Divulgação
A linha de trem de passageiros que liga Cariacica a Barão de Cocais, em Minas Gerais, voltou a circular nesta sexta-feira (18). A viagem havia sido suspensa na quinta, por conta de um protesto que ocorreu em um trecho da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).
O sentido contrário, no entanto, não tem circulação nesta sexta. Uma manifestação ocupou a linha férrea na altura do município de Resplendor, no Estado mineiro, o que interrompeu a viagem na noite de quinta, informou a Vale, que opera o serviço de transporte.
Os passageiros que precisarem podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou pelo WhatsApp (27) 99503-5918.
O protesto é pela indenização às pessoas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, tragédia que ocorreu em novembro de 2015. Os diálogos com a população afetada são conduzidos pela Fundação Renova. As reivindicações dos manifestantes não têm relação com a operação da ferrovia, segundo a Vale.
A Fundação Renova, em nota, esclarece que considera legítima qualquer manifestação popular, coletiva ou individual e reafirma que possui o diálogo como prática norteadora de suas ações. Informa também que, até janeiro de 2022, foram pagos cerca de R$ 19,8 bilhões nas ações de reparação e compensação
"Desse valor, R$ 8,73 bilhões foram destinados ao pagamento de indenizações, incluindo lucros cessantes e auxílios financeiros emergenciais para mais de 368,3 mil pessoas. Em Resplendor foram pagos cerca de R$ 102 milhões em indenizações e Auxílios Financeiros Emergenciais", diz um trecho da nota encaminhada pela fundação.

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