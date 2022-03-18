Veja como ficam as viagens de trem entre ES e Minas nesta sexta

Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Vale/Divulgação

O sentido contrário, no entanto, não tem circulação nesta sexta. Uma manifestação ocupou a linha férrea na altura do município de Resplendor, no Estado mineiro, o que interrompeu a viagem na noite de quinta, informou a Vale , que opera o serviço de transporte.

Os passageiros que precisarem podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou pelo WhatsApp (27) 99503-5918.

O protesto é pela indenização às pessoas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, tragédia que ocorreu em novembro de 2015. Os diálogos com a população afetada são conduzidos pela Fundação Renova. As reivindicações dos manifestantes não têm relação com a operação da ferrovia, segundo a Vale.

A Fundação Renova, em nota, esclarece que considera legítima qualquer manifestação popular, coletiva ou individual e reafirma que possui o diálogo como prática norteadora de suas ações. Informa também que, até janeiro de 2022, foram pagos cerca de R$ 19,8 bilhões nas ações de reparação e compensação