Jovem morre em acidente entre moto e caminhão em Baixo Guandu

Um jovem morreu em um acidente entre um caminhão e uma moto na tarde desta segunda-feira (7). Os dois veículos colidiram de frente no km 11 da ES 446 em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi o motociclista identificado como Cassiano Detone Moreira Dias, de 23 anos. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o resgate, mas o jovem morreu no local.
O motorista do caminhão, de 69 anos, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com dores na lombar, sendo levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. A Polícia Militar informou não ter sido possível realizar o teste do bafômetro no condutor.
Com o impacto da batida, a moto teve a parte da frente destruída, e o caminhão foi em direção ao acostamento, colidindo e ultrapassando a cerca de proteção na beira da estrada.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.
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