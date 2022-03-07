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ES 446

Jovem morre em acidente entre moto e caminhão em Baixo Guandu

Colisão ocorreu na tarde desta  desta segunda-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Cassiano Detone Moreira Dias, de 23 anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 mar 2022 às 19:06

Publicado em 07 de Março de 2022 às 19:06

Acidente entre moto e caminhão na ERS 446 em Baixo Guandu.
Moto envolvida no acidente fatal Crédito: Willian Henrique
Um jovem morreu em um acidente entre um caminhão e uma moto na tarde desta segunda-feira (7). Os dois veículos colidiram de frente no km 11 da ES 446 em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi o motociclista identificado como Cassiano Detone Moreira Dias, de 23 anos.  O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o resgate, mas o jovem morreu no local.
O motorista do caminhão, de 69 anos, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com dores na lombar, sendo levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. A Polícia Militar informou não ter sido possível realizar o teste do bafômetro no condutor.
Com o impacto da batida, a moto teve a parte da frente destruída, e o caminhão foi em direção ao acostamento, colidindo e ultrapassando a cerca de proteção na beira da estrada.
Acidente entre moto e caminhão na ERS 446 em Baixo Guandu.
Caminhão rompeu a cerca de proteção na beira da estrada Crédito: Willian Henrique
Polícia Civil  informou que a ocorrência está em andamento. 
Mais informações em instantes
Acidente entre moto e caminhão na ERS 446 em Baixo Guandu.
A moto vista em outro ângulo Crédito: Willian Henrique

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