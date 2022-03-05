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Norte do ES

Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em São Mateus

A batida foi no quilômetro 78 da rodovia. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 mar 2022 às 20:17

Publicado em 05 de Março de 2022 às 20:17

Três pessoas ficaram feridas após um acidente no quilômetro 78 da BR 101, na altura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (5). As causas da batida entre a caminhonete e o veículo de passeio não foram informadas. 
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 16h. Com o impacto da batida, os veículos pararam sentido Rio de Janeiro. O trânsito não precisou ser totalmente interditado por causa da colisão.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde delas não foi divulgado.

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