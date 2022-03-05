Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em São Mateus

Três pessoas ficaram feridas após um acidente no quilômetro 78 da BR 101, na altura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (5). As causas da batida entre a caminhonete e o veículo de passeio não foram informadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 16h. Com o impacto da batida, os veículos pararam sentido Rio de Janeiro. O trânsito não precisou ser totalmente interditado por causa da colisão.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde delas não foi divulgado.