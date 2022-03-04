Perseguição policial termina em acidente e prisão em São Mateus

No bairro Jaqueline, o homem passou em frente a uma região onde havia venda de churrasco. Depois esteve pela segunda vez no local. Lá, dois policiais militares de folga perceberam que ocorria uma fuga e atiraram duas vezes contra o veículo, que perdeu o controle e bateu contra uma árvore. Durante a fuga, o condutor dirigiu de forma perigosa, expondo pedestres e outros veículos.