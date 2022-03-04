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PRF e PM

Perseguição policial termina em acidente e prisão em São Mateus

De acordo com a PRF, o motorista foi abordado e fingiu que iria parar, mas depois fugiu. As buscas só terminaram após uma batida

Publicado em 04 de Março de 2022 às 11:57

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 mar 2022 às 11:57
Após uma perseguição que durou cerca de 20 km, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, um homem de 46 anos acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira (3). Dentro do veículo que ele dirigia, os agentes encontraram 7kg de maconha, uma arma e outros materiais, como TV e perfumes.
Segundo a PRF, o motorista foi abordado na BR 101, fora do perímetro urbano do município, e fingiu que iria parar o carro, mas quando os agentes se aproximaram, ele fugiu e as viaturas o acompanharam. Depois, as buscas continuaram já na parte da cidade.
No bairro Jaqueline, o homem passou em frente a uma região onde havia venda de churrasco. Depois esteve pela segunda vez no local. Lá, dois policiais militares de folga perceberam que ocorria uma fuga e atiraram duas vezes contra o veículo, que perdeu o controle e bateu contra uma árvore. Durante a fuga, o condutor dirigiu de forma perigosa, expondo pedestres e outros veículos.
A quantidade de droga encontrada no carro corresponde a R$ 15 mil, de acordo com a PRF. O entorpecente e os outros materiais foram apreendidos. A instituição informou que o motorista veio da Bahia. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. O nome do homem não foi informado. 
*Com informações de Rosi Bredofw e Paula Brazão, da TV Gazeta Norte
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