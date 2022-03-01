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Zona rural

Corpo com marca de tiros é encontrado em estrada de São Mateus

Segundo a PM, o corpo é de um jovem do sexo masculino; a Polícia Civil vai investigar o caso
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 mar 2022 às 14:09

Publicado em 01 de Março de 2022 às 14:09

Corpo de jovem foi encontrado por volta das 4h50 desta terça-feira (1), Zona Rural de São Mateus.
Corpo foi encontrado por volta das 4h50 desta terça-feira (1) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem, ainda não identificado, foi encontrado morto por volta das 4h50 desta terça-feira (1) em uma estrada na zona rural de São Mateus. Segundo a Polícia Militar,  o corpo possuía marca de tiros de arma de fogo. Não há informações de como o crime ocorreu e nenhum suspeito foi detido, de acordo com a Polícia Civil.
O corpo foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Mais detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto.
A Polícia Civil  destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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