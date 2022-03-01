Corpo com marcas de tiros é achado em calçada de escola em Cariacica

Um corpo foi encontrado com marcas de tiro na calçada de um escola particular, na BR 262, em Campo Grande, em Cariacica, no final da noite desta segunda-feira (28).
Testemunhas disseram que o homem assassinado era morador em situação de rua e que pelo menos cinco disparos de arma de fogo foram ouvidos na região na hora do crime. O local onde a vítima foi encontrada possui câmeras que podem ajudar a polícia.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta