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Cariacica

Corpo com marcas de tiros é achado em calçada de escola em Cariacica

Local possui câmeras de monitoramento; imagens vão ajudar a polícia na investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2022 às 12:47

Publicado em 01 de Março de 2022 às 12:47

Corpo com marcas de tiros é encontrado em calçada de escola em Cariacica
Corpo com marcas de tiros é encontrado em calçada de escola em Cariacica Crédito: Ari Melo
Um corpo foi encontrado com  marcas de tiro na calçada de um escola particular, na BR 262, em Campo Grande, em Cariacica,  no final da noite desta segunda-feira (28).
Testemunhas disseram que o homem assassinado era morador em situação de rua e que pelo menos cinco disparos de arma de fogo foram ouvidos na região na hora do crime.  O local onde a vítima foi encontrada possui câmeras que podem ajudar a polícia.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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