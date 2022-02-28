Jovem é morto com 17 tiros na frente da esposa e do filho em Vila Velha

"Talibinha", de 19 anos, foi morto dentro de casa em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

TV Gazeta, o grupo atirou pelo menos 17 vezes. Na hora do crime, a esposa e o filho dele estavam em casa. Um jovem de 19 anos, identificado como Ataliba de Oliveira Souza, foi assassinado na manhã desta segunda-feira (28) no bairro Alecrim, em Vila Velha . Os criminosos armados encontraram o portão da casa aberto e foram até o terceiro andar, onde estava o jovem, conhecido como "Talibinha". Segundo apuração do repórter Diony Silva, da, o grupo atirou pelo menos 17 vezes. Na hora do crime, a esposa e o filho dele estavam em casa.

Depois de atirar e matar o "Talibinha", o grupo fugiu do local. A família morava havia um ano no prédio. Um chinelo dos suspeitos ficou para trás, O material foi recolhido pela Polícia Civil

Na casa onde a vítima morava com a esposa e o filho, a polícia encontrou uma sacola com embalagens usadas para embalar cocaína.

Sacolas foram recolhidas na casa do jovem em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

O corpo do jovem de 19 anos foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória. Segundo a Polícia Civil, quando era menor de idade, "Talibinha" foi preso várias vezes por diferentes crimes. Depois de completar 18 anos, continuou envolvido com o tráfico de drogas.

O pai do jovem nega que o filho tenha envolvimento com o tráfico de drogas. "Me ligaram e eu vim para cá. Diz que mataram ele com 17 tiros, aí já fiquei... a ficha não caiu até agora", relatou à TV Gazeta.