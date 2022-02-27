Em 5 horas, três estabelecimentos comerciais são arrombados em Colatina

Em cinco horas, Colatina registrou dois arrombamentos e um furto em estabelecimentos comerciais. Os dois arrombamentos aconteceram no Centro da cidade, entre a noite de sábado (26) e a madrugada deste domingo (27).
O primeiro ocorreu por volta das 20 horas, em uma loja de perfumes. De acordo com a Polícia Militar, um homem alto e com tatuagem no braço arrombou a porta de entrada e levou o dinheiro que estava no caixa.
Por volta das 23 horas, o gerente de um salão de beleza acionou a polícia após ver, através das câmeras de monitoramento, um homem arrombando o local. O ladrão levou um aparelho celular e fugiu.
Já no bairro Vila Nova, também em Colatina, um homem levou todo o dinheiro do caixa de um bar por volta da 1 hora da madrugada.
A Polícia Civil informou que para solicitar informações sobre os casos, a corporação precisa dos números dos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas na delegacia. "Porém, hoje não conseguimos apurar informações acerca do caso pois não há expediente nos cartórios das delegacias durante finais de semana. De qualquer forma, se houve formalização do registro e se não houve prisão em flagrante, o fato vai seguir sob investigação da Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o anonimato é garantido.", diz a nota.
*Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte