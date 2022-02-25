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Mistério na praia

Crime em Guarapari: jovem encontrado em praia com barriga aberta presta depoimento

Rapaz de 21 anos foi ouvido nesta quinta-feira (24). Ele segue internado em hospital privado na Serra e sem previsão de quando receberá alta hospitalar

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:35

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

25 fev 2022 às 18:35
Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari segue internado em hospital
Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari segue internado em hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais
O jovem de 21 anos que foi encontrado com a barriga aberta e parte do intestino exposto, em uma praia de Guarapari, prestou depoimento para a Polícia Civil nesta quinta-feira (24). Ele segue internado no Vitória Apart Hospital, na Serra. O fato aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro, na Praia do Ermitão, localizada dentro do Parque Morro da Pescaria. Ele estava acompanhado da namorada, de 20 anos, que também apresentava ferimentos no corpo.
Segundo Lécio Machado, advogado que representa o casal de namorados, o depoimento foi prestado por videoconferência, considerando que o jovem permanece internado. “No momento não estou autorizado a informar detalhes do que foi dito no depoimento”, afirmou.

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O rapaz segue internado para se recuperar de suas lesões. Machado informou que ele está bem de saúde, mas ainda não há previsão de quando deverá deixar o hospital.
A namorada já havia comparecido à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari para ser ouvida. Ela também já realizou os exames corporal e toxicológico, solicitados pela polícia.
As investigações da Polícia Civil sobre o caso também não foram concluídas. Por nota a corporação informou que "não há atualizações que possam ser divulgadas no momento" e que a investigação segue em andamento na DHPP de Guarapari.

O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO SOBRE O CRIME

Na noite de 15 de janeiro, o casal de namorados foi até a Praia do Ermitão para fazer um luau de despedida, já que o rapaz, que tem 21 anos, viajaria para os Estados Unidos para estudar, segundo a família.
O acesso principal à praia, que é feito pela portaria do Parque Morro da Pescaria, estava fechado. Por isso, os jovens passaram pelas pedras. Câmeras de monitoramento mostram eles entrando no local por volta das 21h.
A moça de 20 anos informou em depoimento para a polícia que, ao chegar na parte de areia, eles beberam vinho e usaram drogas, depois disso, "apagaram" — segundo o advogado relatou em entrevistas anteriores.
De acordo com o depoimento da garota, pouco após às 2 horas, ela acordou com uma ligação da mãe. Foi quando ela percebeu que estava machucada e o namorado com a barriga perfurada. Ela pediu ajuda à mãe, e o namorado teria gritado o nome do lugar onde eles estavam.
Imagens de monitoramento mostram, às 6 horas de 16 de janeiro, o pai da jovem correndo pelo parque. Logo em seguida, os socorristas do Samu passam transportando o rapaz em um triciclo. Ele foi encaminhado inicialmente para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
As famílias informaram, por meio de nota, que os jovens foram vítimas de um ataque durante uma tentativa de assalto. Um celular teria sido levado, além de dinheiro. Nenhum suspeito foi preso e, até o momento, não se sabe que objeto foi utilizado para cortar a barriga do rapaz e nem a motivação do crime. A Delegacia de Guarapari investiga o caso.
Crime em Guarapari - jovem encontrado em praia com barriga aberta presta depoimento

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