Caso de jovem com barriga aberta em Guarapari faz 1 mês sem respostas para crime

Há trinta dias, um casal de namorados decidiu fazer um luau na Praia do Ermitão, no Parque Morro da Pescaria, em Guarapari. Chegaram ao local na noite do sábado (15/01) e, quando o domingo (16/01) ainda amanhecia, o rapaz foi encontrado com a barriga aberta e sem parte do intestino, e a namorada com ferimentos no corpo.
As investigações da Polícia Civil ainda não foram concluídas e após um mês ainda restam muitas perguntas e dúvidas sobre o caso.
As famílias dos jovens, de 20 e 21 anos, se recusam a falar sobre o assunto. Assinalaram, por nota, que "eles foram atacados".
De acordo com o advogado Lécio Machado, que os representa, o rapaz segue internado no Vitória Apart Hospital, na Serra. Ele foi levado para lá após ter sido socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). “Não há previsão de quando ele receberá alta hospitalar”, informou.
Ele aguarda a liberação do rapaz para que seu cliente possa ir ao Departamento Médico Legal (DML) realizar os exames toxicológico e o de lesão corporal. A namorada já passou pelos mesmos testes.
Confira abaixo o que se tem de informações sobre o caso até o momento:
1 - AS INVESTIGAÇÕES FORAM CONCLUÍDAS?
- O inquérito da Polícia Civil que investiga o caso ainda não foi concluído. Deverá ter seu prazo de conclusão prorrogado.
- Segundo o advogado Lécio Machado, a polícia solicitou aos familiares os prontuários médicos dos jovens, atendidos em unidades hospitalares diferentes.
- Também está sendo aguardado que o rapaz tenha alta hospitalar para a realização do exame toxicológico e de lesão corporal.
2 - O QUE DIZ O LAUDO MÉDICO DO RAPAZ?
- O jovem foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Posteriormente foi levado para o Vitória Apart Hospital, na Serra.
- O laudo do hospital na Serra mostra que ele deu entrada na unidade com politraumatismo.
- Ele tinha lesões no rosto (boca, orelha, sobrancelha), fratura no nariz, além de em outras partes do corpo, sendo a principal o abdômen.
- O jovem passou por um procedimento cirúrgico chamado de "laparotomia exploradora para anastomose de jejuno proximal", como consta no laudo.
3 - O JOVEM TEVE O INTESTINO CORTADO?
- Sim. O jovem passou por um procedimento cirúrgico chamado de "laparotomia exploradora para anastomose de jejuno proximal".
- Segundo médicos consultados por A Gazeta, a anastomose é uma emenda que é feita no intestino. No caso dele, foi realizado no jejuno, que é a parte central do intestino delgado responsável pela absorção de substâncias e nutrientes.
- Na areia da praia, após o socorro, foi encontrado um material identificado como sendo o restante do intestino do rapaz. O material, segundo a polícia, foi levado para o DML para ser periciado.
4 - O QUE APONTARAM OS EXAMES JÁ FEITOS NO RAPAZ?
- O prontuário médico a que a jornalista Marcella Antonio, produtora da TV Gazeta, teve acesso, informa que o jovem apresentava dosagem alta de fentanil no sangue, uma droga de uso controlado. Não foi especificada a quantidade.
- Especialista em tratamento antidroga, a psiquiatra Carolina Coser explica que este medicamento é um forte analgésico, em algumas situações utilizado como anestésico, chegando a ser 30 vezes mais potente do que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína.
- Além do corte na barriga, o jovem teve fraturas na face - fratura nasal e no seio maxilar direito. Ele foi submetido a cirurgia no rosto e ainda no abdômen, para reparar o que sobrou do seu intestino.
5 - QUAL FOI A SUPOSTA ARMA DO CRIME?
- Ainda não se sabe como o corte foi feito no abdômen do rapaz de 21 anos.
- O relato preliminar dos atendentes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que prestaram socorro ao jovem no local dos fatos, é de que o corte teria sido feito com vidro, segundo informou a polícia.
- Nos relatórios da Polícia Militar é informado que foi encontrado vidro na praia.
6 - FORAM SOLICITADOS EXAMES PARA SABER COMO O CORTE FOI FEITO?
- Sim. A Polícia Civil já entregou para as famílias dos jovens um documento para que os ferimentos sejam examinados no Departamento Médico Legal (DML).
- Até o momento apenas a namorada realizou os exames de lesão corporal e o toxicológico. O advogado informou que aguarda o rapaz ter alta hospitalar para realizar os mesmos testes.
- O objetivo da polícia é identificar qual instrumento foi usado para fazer o corte no abdômen do rapaz, se foi utilizado um objeto mais afiado, como uma faca, ou se foi algo mais irregular, como vidro, por exemplo. Quer ainda saber se o corte foi feito em linha reta.
7 - A NAMORADA TAMBÉM FOI FERIDA?
- Segundo o advogado, quando foram socorridos, a jovem estava ferida, com a cabeça machucada, corte nas pernas, mãos e hematomas nos braços. “Não foi constatado abuso sexual, mas ela não se recorda como aquilo foi feito”, disse Lécio Machado.
- Ela foi socorrida ao Hospital Maternidade Anchieta.
- A pedido da Polícia Civil, ela já realizou exames toxicológico e o de lesão corporal .
Caso de jovem com barriga aberta em Guarapari faz 1 mês sem respostas para crime
8 - QUEM SÃO OS JOVENS?
- O casal - ele com 21 anos e ela com 20 -, namora há mais de um ano. Ambos são moradores de Guarapari.
- Segundo o advogado Lécio Machado, que os representa, são de famílias “humildes”.
- Ela concluiu o Ensino Médio e cursa pré-vestibular, e ele é universitário de um curso na área de tecnologia.
9 - ONDE E QUANDO OS FATOS ACONTECERAM?
- Os jovens chegaram à Praia do Ermitão, no Parque Morro da Pescaria, em Guarapari, às 21h da noite de 15 de janeiro. Eles foram socorridos na madrugada do dia 16, já feridos, por volta das 6h.
- Imagens de videomonitoramento e o depoimento da jovem dão conta de que eles acessaram o local, que já estava fechado, pelas pedras, na beira do mar.
Imagens de videomonitoramento do parque mostram o momento em que o casal chega na praia e quando o rapaz é socorrido pelo Samu. Veja abaixo:
10 - O CASAL FOI A PRAIA PARA UMA COMEMORAÇÃO?
- Segundo informações do advogado Lécio Machado, eles foram ao local fazer um luau de despedida.
- O rapaz viajaria para os Estados Unidos na terça-feira (18/01), posterior aos fatos, para estudar.
11 - COMO TIVERAM ACESSO AO PARQUE MORRO DA PESCARIA?
- O Parque Morro da Pescaria, localizado no final da Praia do Morro, funciona das 7 horas às 16 horas, período em que a portaria fica aberta.
- Em depoimento à Polícia Civil, a jovem informou que eles acessaram o local de madrugada pelo caminho de pedras, localizado à beira-mar, e assim tiveram acesso à trilha interna do parque.
- Eles percorreram cerca de 900 metros até alcançar a Praia do Ermitão, onde ocorreu o suposto luau.
- Segundo o advogado Lécio Machado, a entrada do parque pelo caminho das pedras é utilizada com regularidade pelos moradores e turistas após o fechamento oficial do parque.
12 - O QUE OS JOVENS FIZERAM NO LOCAL?
- O advogado Lécio Machado diz que, em depoimento para a Polícia Civil, a jovem informou eles chegaram à praia, beberam, tomaram banho de mar e, em seguida, fizeram uso de entorpecente.
- Depois, segundo o advogado disse que a jovem contou, eles “apagaram” e ela não se recorda dos fatos.
13 - OS JOVENS USARAM DROGAS?
- Para a Polícia Civil, a jovem informou, segundo relato do advogado, que eles beberam vinho e depois tomaram um “quadradinho de papel”.
- Quadradinho de papel é uma expressão usada normalmente para se referir à droga LSD, pelo seu formato.
- Segundo o advogado, a jovem relata que aquela foi a primeira vez que eles fizeram uso de entorpecente.
- No sangue do rapaz, segundo o prontuário médico, foi encontrado "dosagem alta de fentanil". Trata-se de um analgésico de uso controlado que, em algumas situações, é utilizado como anestésico, chegando a ser 30 vezes mais potente do que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína.
14 - ELE APARENTAVA ESTAR SENTINDO DOR?
- Em depoimento para a polícia, segundo o advogado Lécio Machado, a jovem informou que quando retomou consciência, após o uso da droga, percebeu que o namorado estava com a cabeça em suas pernas e que ele sentia dor.
- Foi quando ela decidiu buscar socorro na portaria do parque.
- Não há mais detalhes sobre o assunto.
15 - PERTENCES FORAM ROUBADOS?
- Segundo o advogado, o material levado pelo casal para a praia estava revirado e um celular da marca iPhone, que pertence ao rapaz, sumiu.
- O casal também deu falta de R$ 80 em espécie e cartões de crédito.
- O celular da moça foi encontrado por ela na areia.
- Segundo a Polícia Civil, o telefone do rapaz, que supostamente foi levado, ainda não foi ativado.
- No local, a Polícia Militar recolheu uma mochila, carteira e chaves.
16 - QUEM JÁ PRESTOU DEPOIMENTO PARA A POLÍCIA?
- Dois vigias do Parque Morro da Pescaria, em Guarapari.
- A namorada, de 20 anos, também depôs. Segundo o advogado, ela estava se recuperando dos ferimentos, mas o fato já havia sido informado à polícia.
- A Polícia Civil informou que o casal, como vítima, não é obrigado a depor.
- O jovem de 21 anos deve prestar depoimento quando receber alta hospitalar, segundo o advogado.
17 - QUEM FOI ACIONADO PARA FAZER O SOCORRO DAS VÍTIMAS?
- Em depoimento, a jovem diz que, ao retomar a consciência e perceber que o namorado estava ferido, foi à entrada do parque pedir ajuda.
- Lécio Machado explicou que a mãe da jovem conseguiu falar com ela, pelo celular, por volta das 2 horas - situação que a jovem não se recorda. O pai também foi ao parque e chegou no momento em que a moça estava falando com o vigia e também auxiliou no socorro.
- O Corpo de Bombeiros informa que esteve no local para atender a ocorrência por volta das 4h40. A equipe chegou ao local e precisou caminhar cerca de um quilômetro por uma trilha para encontrar o jovem ferido.
- A Prefeitura de Guarapari informou que o vigia noturno do Parque Morro da Pescaria foi abordado com o pedido de socorro de uma mulher, que alegava estar acompanhada de um rapaz ferido na Praia do Ermitão.
- A nota da Prefeitura de Guarapari diz que o vigia acionou a administração do parque e chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
18 - O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS DA POLÍCIA MILITAR?
- O Boletim de chamada do Ciodes informa que a PM foi acionada às 9h26, por uma enfermeira do Hospital Maternidade Anchieta, para o atendimento de uma mulher ferida que teria se desentendido com o namorado.
- O Boletim de Ocorrência traz informações semelhantes, relatando que uma guarnição atendeu uma ocorrência no Hospital Maternidade Anchieta, “para verificar uma situação de lesão corporal leve”, envolvendo uma jovem.
- Aos policiais, ela contou que estava na Praia do Morro, em Guarapari, com um "amigo," de 21 anos, e que após fazerem uso de entorpecentes, não se lembrava de mais nada.
- “Porém, quando a sua consciência voltou, a mesma lembra que estava sendo socorrida pelos seus pais, sendo que seu corpo havia vários hematomas e cortes, e seu amigo tinha um corte profundo na região do abdômen, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória”, diz o texto do boletim de ocorrência.
- É acrescentado ainda que os policiais orientaram a jovem e seus familiares “a tomarem as medidas necessárias”, diz o texto.
19 - O QUE A FAMÍLIA DOS JOVENS FALA SOBRE O CASO?
- Em nota, os familiares dos jovens informaram que “os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade (Praia do Ermitão)."
- Segundo o advogado Lécio Machado, não há dúvidas sobre o ataque. “Pelo nível de lesão, foram atacados sim. Os dois ficaram muito machucados e ela recebeu alta primeiro. Ele permanece internado, mas está se recuperando. Foram vítimas de mais de uma pessoa”, destacou.
20 - OS JOVENS SÃO DA ÁREA MÉDICA?
- Não. Segundo o advogado Lécio Machado, ela conclui o Ensino Médio e cursa pré-vestibular, enquanto ele é universitário de um curso na área de tecnologia.
21 - HAVIA OUTRAS PESSOAS NA PRAIA COM OS JOVENS?
- Em depoimento para a polícia, a jovem disse que viu pessoas no local quando chegou, mas após o uso da droga, não se recordava, informou o advogado.
- O jovem ainda não prestou depoimento, pois ainda está internado.
- Por nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido.
22 - HOUVE ASSALTO?
- O advogado Lécio Machado e as famílias dos jovens informaram em nota que “os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade (Praia do Ermitão)."
- A Polícia Civil ainda não concluiu as investigações.
23 - QUAL A SUPOSTA MOTIVAÇÃO DO CRIME?
- A informação depende da conclusão das investigações da Polícia Civil.
24 - O QUE ACONTECERÁ COM OS JOVENS?
- O rapaz de 21 anos que teve a barriga cortada segue internado em um hospital particular.
- A jovem de 20 anos se recupera dos ferimentos em casa, segundo o advogado.
- A Polícia Civil informa que eles são vítimas e que os fatos estão sendo apurados.