Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Praia de Guarapari onde ocorreu crime misterioso é reservada e paradisíaca

A Praia do Ermitão ficou conhecida por ser cena de um crime, mas esconde belezas naturais, com mata e água cristalina em Guarapari; descubra no vídeo

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 14:29

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

05 fev 2022 às 14:29
A Praia do Ermitão, em Guarapari, não era tão conhecida pelos capixabas, mas ganhou destaque nesta semana após a notícia de que um jovem de 21 anos foi encontrado no local, no dia 16 de janeiro, com a barriga perfurada e parte do intestino exposta.
Apesar de ter sido cena de um crime, que tem muitos mistérios e está sendo investigado pela Polícia Civil, a Praia do Ermitão guarda belezas naturais e uma água cristalina.

Veja Também

Veja o caminho feito por rapaz encontrado com a barriga aberta em Guarapari

Vídeos mostram casal chegando a praia de Guarapari e jovem sendo socorrido

O local fica próximo à Praia do Morro, famosa por atrair turistas durante todo o ano. Mas diferente do balneário vizinho, a Praia do Ermitão é mais frequentada por moradores.
Durante o dia, fica cheia, mas é bem deserta durante a noite, já que está dentro do Parque do Morro da Pescaria, que funciona das 7h às 16h.

Conheça a Praia do Ermitão, em Guarapari

Para entrar no parque é necessário pagar R$ 4. O acesso à praia se dá por meio de uma trilha com cerca de 1 km. Ela costuma ser utilizada para caminhadas. O local conta com um quiosque.
É possível também passar pelas pedras para entrar no local. Esse foi o caminho, inclusive, que o casal de namorados percorreu na noite do dia 15 de janeiro, quando o crime aconteceu.

LEIA MAIS SOBRE O CRIME EM GUARAPARI

Namorada de jovem que teve barriga aberta em Guarapari faz exame de lesão corporal

Vídeo: o que se sabe sobre o caso do jovem que teve barriga aberta em Guarapari

Com barriga aberta, rapaz informou onde estava em Guarapari durante pedido de ajuda

"Boatos estão me fazendo muito mal", diz rapaz que teve barriga cortada em Guarapari

Namorada de jovem ferido em Guarapari diz que eles "apagaram" após uso de droga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Guarapari Polícia Civil Verão Verão no ES Núcleo ag Mistério em Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados