Praia de Guarapari onde ocorreu crime misterioso é reservada e paradisíaca

A Praia do Ermitão, em Guarapari, não era tão conhecida pelos capixabas, mas ganhou destaque nesta semana após a notícia de que um jovem de 21 anos foi encontrado no local, no dia 16 de janeiro, com a barriga perfurada e parte do intestino exposta.
Apesar de ter sido cena de um crime, que tem muitos mistérios e está sendo investigado pela Polícia Civil, a Praia do Ermitão guarda belezas naturais e uma água cristalina.
O local fica próximo à Praia do Morro, famosa por atrair turistas durante todo o ano. Mas diferente do balneário vizinho, a Praia do Ermitão é mais frequentada por moradores.
Durante o dia, fica cheia, mas é bem deserta durante a noite, já que está dentro do Parque do Morro da Pescaria, que funciona das 7h às 16h.
Conheça a Praia do Ermitão, em Guarapari
Para entrar no parque é necessário pagar R$ 4. O acesso à praia se dá por meio de uma trilha com cerca de 1 km. Ela costuma ser utilizada para caminhadas. O local conta com um quiosque.
É possível também passar pelas pedras para entrar no local. Esse foi o caminho, inclusive, que o casal de namorados percorreu na noite do dia 15 de janeiro, quando o crime aconteceu.