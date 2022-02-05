Praia de Guarapari onde ocorreu crime misterioso é reservada e paradisíaca

Your browser does not support the video tag.

O local fica próximo à Praia do Morro, famosa por atrair turistas durante todo o ano. Mas diferente do balneário vizinho, a Praia do Ermitão é mais frequentada por moradores.

Durante o dia, fica cheia, mas é bem deserta durante a noite, já que está dentro do Parque do Morro da Pescaria, que funciona das 7h às 16h.

Conheça a Praia do Ermitão, em Guarapari

Para entrar no parque é necessário pagar R$ 4. O acesso à praia se dá por meio de uma trilha com cerca de 1 km. Ela costuma ser utilizada para caminhadas. O local conta com um quiosque.