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Crime em investigação

"Boatos estão me fazendo muito mal", diz rapaz que teve barriga cortada em Guarapari

Jovem desabafou e afirmou que as histórias que circulam na internet sobre o caso são mentiras. Em mensagem, que teve veracidade confirmada pelo advogado, o rapaz deu a sua versão dos fatos

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 15:42

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

01 fev 2022 às 15:42
Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari segue internado em hospital
Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari segue internado em hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais
rapaz de 21 anos que foi encontrado com um corte profundo na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo, se manifestou sobre o caso. Em uma mensagem enviada em um grupo de um aplicativo de mensagens, o jovem, que segue internado em um hospital particular da Serra, desabafou e afirmou que as histórias que circulam na internet sobre o caso desde o domingo (30) são mentiras.
A veracidade da mensagem enviada pelo rapaz, que também já circula nas redes sociais, foi confirmada pelo advogado do casal de namorados, Lécio Machado, que nesta segunda-feira (31) afirmou em entrevista para A Gazeta que o rapaz estava com a namorada, 20 anos, em um luau na praia quando foram vítimas de um ataque criminoso cometido por terceiros
"Todos esses boatos estão me fazendo muito mal, está sendo muito difícil pra mim e também pra menina que estava comigo, que é uma vítima", escreveu o rapaz no aplicativo.

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O caso aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro e ganhou a internet no dia 30 do mesmo mês, quando uma enxurrada de hipóteses e versões desencontradas sobre o crime foram levantadas nas redes sociais.  
Foi diante desse cenário que o jovem, então,  resolveu se manifestar por considerar que "a situação ficou insustentável", segundo suas próprias palavras, confirmadas pelo advogado.
"É óbvio que todas essas histórias são mentira. O que houve foi uma tentativa de latrocínio, machucaram a menina que estava comigo e também me feriram muito no rosto e me cortaram no abdômen. Além disso, também levaram meu celular e o dinheiro que ela carregava"
X. - Rapaz que ficou ferido
O jovem, que teve parte do intestino retirada e deixada na praia, segue no hospital. Segundo o advogado, ele tem apresentado boa recuperação. "Ele passou por cirurgia, passou pela UTI e atualmente está no quarto se recuperando muito bem, na medida do possível, porque foram muitos ferimentos, não só na barriga", disse.
Em entrevista à TV Gazeta, nesta terça-feira (1º), o advogado explicou que o rapaz e a jovem que estava com ele namoravam há mais de um ano. A pedido das famílias, a identidade dos jovens não será revelada.
Mensagem de rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari desmente versões que circulam na internet
Mensagem de rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari desmente versões que circulam na internet Crédito: Reprodução/Redes sociais
"Eles têm um relacionamento há mais de um ano e ele estava para ir embora do Brasil para estudar línguas. Ela ainda está estudando no pré-vestibular. Eles foram fazer uma comemoração de despedida deles, porque iam ficar um tempo sem se ver, por isso foram para a praia", afirmou Lécio Machado.
Para o advogado do casal, não há dúvidas sobre o ataque. “Pelo nível de lesão, foram atacados sim. Os dois ficaram muito machucados e ela recebeu alta primeiro. Ele permanece internado, mas está se recuperando. Foram vítimas de mais de uma pessoa”, destacou.
O advogado também condenou as especulações que foram feitas na internet. "Nas redes sociais, além de ocorrerem várias histórias e várias especulações, que deixaram todos muito abalados, vazaram áudios, imagens e vídeos desde o momento da cirurgia dele, do atendimento, do tratamento policial. Isso foi muito grave", disse.

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Em nota, as famílias dos jovens informaram que preferiram manter o ataque em sigilo para dar aos dois um tempo de recuperação.
Os autores do crime ainda são desconhecidos e a Polícia Civil segue investigando o caso. Detalhes da investigações não foram divulgados.

COMO TUDO ACONTECEU, SEGUNDO O CASAL

Em Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar, a jovem informou aos PMs que havia usado entorpecente.
Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria na noite do dia 15 por uma trilha nas pedras, já que a portaria do parque municipal estava fechada. 
Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram ele sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, junto com o Samu. 
Ao advogado, a jovem relatou que não se lembra o que aconteceu e que só recobrou a consciência após o ataque. Ela diz que despertou com o barulho do celular dela, que estava na areia. “Era a mãe dela ligando, a quem pediu socorro. Ela também, quando viu a situação do namorado, foi até a guarita do parque e pediu ajuda. Eles acionaram o socorro”, explicou.
Nesta segunda-feira (31), porém, a jovem disse em depoimento à Polícia Civil que eles "apagaram" após usar droga, segundo seu advogado.
A Polícia Civil confirmou que a jovem e os pais dela prestaram depoimento no final da tarde desta segunda-feira (31). A moça informou ter feito uso de bebida alcoólica e do entorpecente e que não se recordava dos fatos ocorridos após o uso da droga. Aos policiais também foi relatado que os fatos aconteceram na praia e que ela pediu ajuda aos vigias do parque por volta das 2 horas.

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Segundo Machado, o rapaz perdeu parte do intestino. “Foi encontrado pela polícia na areia da praia. Mas ele já está bem, está em um apartamento no hospital, se recuperando”, explicou.
Em relação à jovem, ele disse que ela está muito abalada. “Recebeu alta e tem ficado recolhida. Está com muita vergonha da situação”, disse.
“Já existe um inquérito apurando o que aconteceu. Eles foram atacados, mas não sabem por quantas pessoas, não se lembram", aponta o advogado.

ENTENDA O CASO

A Polícia Civil investiga o caso de um jovem de 21 anos que foi socorrido com um corte profundo na barriga, com o intestino exposto, na madrugada do dia 16 de janeiro, na praia do Ermitão, em Guarapari.
Em nota, a PC confirmou que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Os nomes deles não foram divulgados.

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Até o momento, segundo a nota da polícia, "não há como afirmar que a mulher esteja envolvida nos fatos". Foi informado ainda que "nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", segundo a nota da Polícia Civil.
O rapaz foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas -, em Vitória, onde deu entrada por volta das 7h30 do dia 16 de janeiro. Posteriormente, foi transferido para o Vitória Apart Hospital, onde segue internado.
Para A Gazeta, o hospital informou, em nota, que "o paciente em questão está internado no hospital desde o dia 16 de janeiro, depois de passar por atendimento prévio em outra unidade. Ele segue internado, mas o hospital não tem autorização para fornecer informações clínicas e de seu estado de saúde”.

Confira a íntegra da nota dos familiares do casal

“Considerando a grande repercussão social e o elevado número de especulações fantasiosas lamentavelmente divulgadas sobre o triste fato ocorrido com um jovem casal, no último dia 16 de janeiro de 2022, na Praia do Ermitão, no município de Guarapari-ES, as famílias envolvidas no caso resolveram em conjunto vir a público, através do seu advogado, Dr. Lécio Machado, sócio do escritório Silveira, Garcia & Machado Advocacia Especializada, para esclarecer que os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade. Compreensivelmente, as famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter, até o momento, os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir à elas um ambiente adequado para a necessária recomposição emocional e física, dado que inegavelmente sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas do crime, agora tornado público. O casal tem recebido todo o atendimento médico-hospitalar necessário e encontra-se em pleno processo de recuperação. Confiamos nas investigações promovidas pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari e esperamos que os responsáveis pelo crime sejam encontrados e punidos."

Atualização

02/02/2022 - 6:23
Esse conteúdo foi atualizado com informações obtidas até 02 de fevereiro junto à Polícia Civil, ao advogado do casal e aos próprios envolvidos no caso.

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