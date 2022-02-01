"Boatos estão me fazendo muito mal", diz rapaz que teve barriga cortada em Guarapari

Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari segue internado em hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Todos esses boatos estão me fazendo muito mal, está sendo muito difícil pra mim e também pra menina que estava comigo, que é uma vítima", escreveu o rapaz no aplicativo.

O caso aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro e ganhou a internet no dia 30 do mesmo mês, quando uma enxurrada de hipóteses e versões desencontradas sobre o crime foram levantadas nas redes sociais.

Foi diante desse cenário que o jovem, então, resolveu se manifestar por considerar que "a situação ficou insustentável", segundo suas próprias palavras, confirmadas pelo advogado.

"É óbvio que todas essas histórias são mentira. O que houve foi uma tentativa de latrocínio, machucaram a menina que estava comigo e também me feriram muito no rosto e me cortaram no abdômen. Além disso, também levaram meu celular e o dinheiro que ela carregava" X. - Rapaz que ficou ferido

O jovem, que teve parte do intestino retirada e deixada na praia, segue no hospital. Segundo o advogado, ele tem apresentado boa recuperação. "Ele passou por cirurgia, passou pela UTI e atualmente está no quarto se recuperando muito bem, na medida do possível, porque foram muitos ferimentos, não só na barriga", disse.

Em entrevista à TV Gazeta, nesta terça-feira (1º), o advogado explicou que o rapaz e a jovem que estava com ele namoravam há mais de um ano. A pedido das famílias, a identidade dos jovens não será revelada.

Mensagem de rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari desmente versões que circulam na internet Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Eles têm um relacionamento há mais de um ano e ele estava para ir embora do Brasil para estudar línguas. Ela ainda está estudando no pré-vestibular. Eles foram fazer uma comemoração de despedida deles, porque iam ficar um tempo sem se ver, por isso foram para a praia", afirmou Lécio Machado.

Para o advogado do casal, não há dúvidas sobre o ataque. “Pelo nível de lesão, foram atacados sim. Os dois ficaram muito machucados e ela recebeu alta primeiro. Ele permanece internado, mas está se recuperando. Foram vítimas de mais de uma pessoa”, destacou.

O advogado também condenou as especulações que foram feitas na internet. "Nas redes sociais, além de ocorrerem várias histórias e várias especulações, que deixaram todos muito abalados, vazaram áudios, imagens e vídeos desde o momento da cirurgia dele, do atendimento, do tratamento policial. Isso foi muito grave", disse.

Em nota, as famílias dos jovens informaram que preferiram manter o ataque em sigilo para dar aos dois um tempo de recuperação.

Os autores do crime ainda são desconhecidos e a Polícia Civil segue investigando o caso. Detalhes da investigações não foram divulgados.

COMO TUDO ACONTECEU, SEGUNDO O CASAL

Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria na noite do dia 15 por uma trilha nas pedras, já que a portaria do parque municipal estava fechada.

Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram ele sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, junto com o Samu.

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Ao advogado, a jovem relatou que não se lembra o que aconteceu e que só recobrou a consciência após o ataque. Ela diz que despertou com o barulho do celular dela, que estava na areia. “Era a mãe dela ligando, a quem pediu socorro. Ela também, quando viu a situação do namorado, foi até a guarita do parque e pediu ajuda. Eles acionaram o socorro”, explicou.

A Polícia Civil confirmou que a jovem e os pais dela prestaram depoimento no final da tarde desta segunda-feira (31). A moça informou ter feito uso de bebida alcoólica e do entorpecente e que não se recordava dos fatos ocorridos após o uso da droga. Aos policiais também foi relatado que os fatos aconteceram na praia e que ela pediu ajuda aos vigias do parque por volta das 2 horas.

Segundo Machado, o rapaz perdeu parte do intestino. “Foi encontrado pela polícia na areia da praia. Mas ele já está bem, está em um apartamento no hospital, se recuperando”, explicou.

Em relação à jovem, ele disse que ela está muito abalada. “Recebeu alta e tem ficado recolhida. Está com muita vergonha da situação”, disse.

“Já existe um inquérito apurando o que aconteceu. Eles foram atacados, mas não sabem por quantas pessoas, não se lembram", aponta o advogado.



ENTENDA O CASO

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Em nota, a PC confirmou que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Os nomes deles não foram divulgados.

Até o momento, segundo a nota da polícia, "não há como afirmar que a mulher esteja envolvida nos fatos". Foi informado ainda que "nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", segundo a nota da Polícia Civil.

O rapaz foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas -, em Vitória, onde deu entrada por volta das 7h30 do dia 16 de janeiro. Posteriormente, foi transferido para o Vitória Apart Hospital, onde segue internado.

Para A Gazeta, o hospital informou, em nota, que "o paciente em questão está internado no hospital desde o dia 16 de janeiro, depois de passar por atendimento prévio em outra unidade. Ele segue internado, mas o hospital não tem autorização para fornecer informações clínicas e de seu estado de saúde”.

Confira a íntegra da nota dos familiares do casal “Considerando a grande repercussão social e o elevado número de especulações fantasiosas lamentavelmente divulgadas sobre o triste fato ocorrido com um jovem casal, no último dia 16 de janeiro de 2022, na Praia do Ermitão, no município de Guarapari-ES, as famílias envolvidas no caso resolveram em conjunto vir a público, através do seu advogado, Dr. Lécio Machado, sócio do escritório Silveira, Garcia & Machado Advocacia Especializada, para esclarecer que os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade. Compreensivelmente, as famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter, até o momento, os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir à elas um ambiente adequado para a necessária recomposição emocional e física, dado que inegavelmente sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas do crime, agora tornado público. O casal tem recebido todo o atendimento médico-hospitalar necessário e encontra-se em pleno processo de recuperação. Confiamos nas investigações promovidas pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari e esperamos que os responsáveis pelo crime sejam encontrados e punidos."