Polícia investiga caso de jovem que acordou com barriga aberta em praia de Guarapari

Material encontrado pela PM na Praia do Ermitão, em Guararari Crédito: Foto leitor de A Gazeta

O caso ganhou as redes sociais neste domingo (30), quando foram compartilhadas muitas versões desencontradas sobre o assunto. A Gazeta então procurou a polícia para obter as informações corretas sobre a investigação.

As informações preliminares apuradas pela polícia são de que o rapaz estava com a namorada no local. O casal faria uma despedida, uma vez que o ele iria para os Estados Unidos estudar línguas no dia 18 de janeiro. Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria na noite do dia 15 por uma trilha nas pedras, já que a portaria do parque municipal estava fechada.

Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram ele sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, junto com o Samu.

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Para a polícia, segundo registro de boletim de ocorrência, a jovem informou que o casal usou entorpecentes. Em depoimento prestado na segunda-feira (31), ela afirmou que o casal tomou um "quadradinho de papel" e bebeu vinho, segundo informações do advogado Lécio Machado, que representa as famílias dos dois envolvidos no incidente.

O rapaz foi encontrado com um corte na barriga e parte do seu intestino exposto. Na areia da praia, a Polícia Militar encontrou o que supostamente seria a outra parte do intestino do jovem. O material foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser periciado.

A moça, que tem 20 anos, e os pais dela já prestaram depoimento à Polícia Civil. O rapaz, como ainda segue internado, não foi ouvido oficialmente. Em nota, a PC confirmou que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Os nomes deles não foram divulgados.

Material encontrado pela PM na Praia do Ermitão, em Guararari Crédito: Foto leitor de A Gazeta

Até o momento, segundo a nota da polícia, "não há como afirmar que a mulher esteja envolvida nos fatos". Foi informado ainda que "nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".

O rapaz foi foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas -, em Vitória , onde deu entrada por volta das 7h30 do dia 16 de janeiro. Posteriormente, foi transferido para o Vitória Apart Hospital, onde segue internado.

Para A Gazeta, o hospital informou, em nota, que "o paciente em questão está internado no hospital desde o dia 16 de janeiro, depois de passar por atendimento prévio em outra unidade. Ele segue internado, mas o hospital não tem autorização para fornecer informações clínicas e de seu estado de saúde”.

O QUE A PM FALA SOBRE O CASO

Também por nota, a Polícia Militar informou que recebeu informações de que na Praia do Ermitão, localizada ao final da Praia do Morro, teria pertences dos envolvidos em uma tentativa de homicídio por arma branca, que ocorreu durante a madrugada.

“Em seguida os militares prosseguiram ao local para verificar os fatos. Após percorrerem uma trilha de aproximadamente um quilômetro, os militares visualizaram sangue na areia da praia, garrafas quebradas, e pedaços de órgãos da vítima”, diz a nota.

"Sendo assim, a guarnição fez contato com a Polícia Civil relatando sobre o ocorrido, para conhecimento e providências cabíveis. A vítima deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas. A situação foi informada à DHPP”, diz a nota da Polícia Militar.

Em entrevista para o repórter Roger Santana, da TV Gazeta, o comandante do batalhão da PM que cobre a região de Guarapari informou que o corte no abdômen do rapaz teria sido feito por cacos de vidro.

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"A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um casal estaria na Praia do Ermitão, uma praia nos fundos da Praia do Morro, e houve vias de fato e o casal acabou se lesionando. Foi encontrada uma mochila com alguns pertences mas não havia ninguém no local. Quando o dia amanheceu, chegou a informação que a vítima, um rapaz, foi socorrido pelo Samu e deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com um corte na barriga feito por algum caco de vidro e ele permanece no local", disse o militar.

Ele acrescentou ainda que os militares não encontraram drogas na praia. "Não encontramos nenhum entorpecente, mas a informação é que era um casal. Tinha esse rapaz e uma menina que estava com ele nesse local. Não sei se foi um corte acidente acidental, mas só a Polícia Civil, ele ou algum familiar poderão esclarecer melhor o fato. Parece que agora ele está bem melhor", explicou.

O caso ganhou destaque nas redes sociais durante este domingo e esta segunda (31), com relatos sobre o que teria acontecido no local - informações que, por enquanto, não foram confirmadas pela Polícia Civil.

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS

No boletim de acionamento do Ciodes, que enviou uma viatura ao Hospital Maternidade Anchieta, é informado que uma mulher deu entrada no local, ferida com corte na mão e nas pernas, além de hematoma na cabeça. É acrescentado os motivos dos ferimentos: “Devido a uma briga que teve com seu namorado”.

Já no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar é descrito que o atendimento realizado pelos policiais ocorreu às 9h26 do dia 16 de janeiro, que atendeu uma ocorrência no Hospital Maternidade Anchieta, “para verificar uma situação de lesão corporal leve”, envolvendo uma jovem.

Aos policiais, ela relatou que estava na Praia do Morro, em Guarapari, com seu amigo, de 21 anos e que após fazerem uso de entorpecentes, não se lembrava de mais nada.

“Porém, quando a sua consciência voltou, a mesma lembra que estava sendo socorrida pelos seus pais, sendo que seu corpo havia vários hematomas e cortes, e seu amigo tinha um corte profundo na região do abdômen, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória”, diz o texto do boletim de ocorrência.

É acrescentado ainda que os policiais orientaram a jovem e seus familiares “a tomarem as medidas necessárias”, diz o texto.

SOCORRO PRESTADO PELOS BOMBEIROS

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar explicou que foi acionado para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca, por volta das 4h40 do dia 15 de janeiro, no Parque do Morro da Pescaria, na Praia do Morro, em Guarapari. A equipe chegou ao local e precisou caminhar cerca de 1km por uma trilha para encontrar o jovem ferido.

"A vítima, do sexo masculino, que já estava sendo atendido também por socorristas do Samu. O jovem apresentava ferimento contundente na cabeça e evisceração, com quadro hemorrágico. Com apoio de um quadriciclo, o ferido foi retirado e deixado na ambulância do Samu pelos militares, com apoio dos funcionários do parque", diz o texto da nota.

PEDIDO DE AJUDA AO VIGIA DO PARQUE

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informou por nota que o vigia noturno do Parque Morro da Pescaria foi abordado com o pedido de socorro de uma mulher, que alegava estar acompanhada de um rapaz ferido na Praia do Ermitão.

"O vigia acionou a administração do parque e logo foi feito contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O rapaz foi socorrido pelo Samu e Bombeiros. O parque voltou a funcionar no mesmo dia, após liberação da Polícia Militar. Desde então, a prefeitura vem colaborando com o trabalho da Polícia Civil, através de imagens do videomonitoramento e depoimentos de funcionários", diz o texto da nota.

FAMÍLIAS DE CASAL AFIRMAM QUE HOUVE ATAQUE CRIMINOSO

Segundo as famílias dos jovens envolvidos no incidente, o casal sofreu um ataque na madrugada do dia 16 de janeiro. É o que afirma o advogado que os representa, Lécio Machado.

Em nota, os familiares dos jovens informaram que “os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade (Praia do Ermitão)."

Correção A versão anterior da reportagem trazia a informação de que o rapaz que sofreu o corte na barriga tinha 20 anos. Na verdade, segundo a família, ele tem 21 anos de idade.