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Em condomínio de luxo

Vídeo de briga no mar mostra agressão a jovem em praia de Guarapari

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a vítima chegou a ficar desacordada. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

18 jan 2022 às 20:46

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 20:46

Um vídeo registrado no último fim de semana mostra uma briga no mar em frente a um condomínio de luxo na Praia do Morro, em Guarapari. As imagens mostram três homens em um jet ski agredindo um jovem, que é morador do local, no domingo (16). Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver que a vítima chegou a ficar desacordada. O rapaz agredido estava acompanhado por mais uma pessoa, que também se envolveu na situação.
A Polícia Militar informou que, no local, o porteiro do residencial disse aos militares que houve um desentendimento no mar. Segundo a PM, um jovem de 18 anos, identificado como envolvido na ocorrência, alegou ter sido agredido por outros banhistas que estavam em um jet ski e, após o fato, eles fugiram do local. 
Após receber a informação de que a vítima registrou o caso como tentativa de homicídio, a reportagem procurou a Polícia Civil. A corporação informou que a vítima registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Guarapari e disse que o caso seguirá sob apuração por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou a PC, em nota.
A Gazeta teve acesso a um comunicado enviado aos moradores pelo condomínio onde reside o jovem agredido. No documento, a administração do local afirma que dado o acontecido na tarde de domingo (16) na Praia das Conchas, envolvendo o filho de um condômino, "a Administração do Condomínio, juntamente ao Conselho Deliberativo, vem informar a todos que está tomando todas as providências cabíveis sobre o caso dando total assistência ao condômino".

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