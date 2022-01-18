Vídeo de briga no mar mostra agressão a jovem em praia de Guarapari

Um vídeo registrado no último fim de semana mostra uma briga no mar em frente a um condomínio de luxo na Praia do Morro, em Guarapari . As imagens mostram três homens em um jet ski agredindo um jovem, que é morador do local, no domingo (16). Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver que a vítima chegou a ficar desacordada. O rapaz agredido estava acompanhado por mais uma pessoa, que também se envolveu na situação.

Your browser does not support the video tag.

A Polícia Militar informou que, no local, o porteiro do residencial disse aos militares que houve um desentendimento no mar. Segundo a PM, um jovem de 18 anos, identificado como envolvido na ocorrência, alegou ter sido agredido por outros banhistas que estavam em um jet ski e, após o fato, eles fugiram do local.

Após receber a informação de que a vítima registrou o caso como tentativa de homicídio, a reportagem procurou a Polícia Civil. A corporação informou que a vítima registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Guarapari e disse que o caso seguirá sob apuração por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou a PC, em nota.