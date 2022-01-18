Uma jovem de 22 anos acionou a Polícia Militar na noite desta segunda feira (17) para contar que deixou a filha de 7 anos em casa e que precisava que alguém cuidasse dela, pois iria sair para fazer uso de drogas. O caso aconteceu no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo.

São José do Calçado Crédito: Divulgação: Paróquia São José do Calçado

Your browser does not support the audio element. Mãe avisa policiais que deixou filha em casa para usar droga no ES

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 22h, quando uma viatura fazia serviço de patrulhamento. A jovem, mãe da menina, contou que é viciada em crack.

Os policiais, temendo pela segurança da criança, fizeram contato com Conselho Tutelar de São José do Calçado e foram até a residência. A criança foi retirada da casa pelo conselho e levada para a casa da avó materna, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro , até decisão definitiva da Justiça da Infância.

O caso foi encaminhado à delegacia de plantão. A mãe da criança, segundo a Polícia Militar, é conhecida dos militares pela suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo o presidente do Conselho Tutelar do município, Guilherme do Carmo, a jovem mora sozinha com a menina e já chegou a ser atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps), mas abandonou o serviço. A criança, segundo ele, é saudável, estava bem e tranquila.

“Estamos fazendo os encaminhamentos necessários, como o Caps para a mãe e os psicólogos para a criança. Ela nunca foi denunciada por abandono e foi a primeira vez, que temos conhecimento, que fez isso”, disse Guilherme do Carmo.