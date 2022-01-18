Uma jovem de 22 anos acionou a Polícia Militar na noite desta segunda feira (17) para contar que deixou a filha de 7 anos em casa e que precisava que alguém cuidasse dela, pois iria sair para fazer uso de drogas. O caso aconteceu no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo.
Mãe avisa policiais que deixou filha em casa para usar droga no ES
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 22h, quando uma viatura fazia serviço de patrulhamento. A jovem, mãe da menina, contou que é viciada em crack.
Os policiais, temendo pela segurança da criança, fizeram contato com Conselho Tutelar de São José do Calçado e foram até a residência. A criança foi retirada da casa pelo conselho e levada para a casa da avó materna, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, até decisão definitiva da Justiça da Infância.
O caso foi encaminhado à delegacia de plantão. A mãe da criança, segundo a Polícia Militar, é conhecida dos militares pela suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.
Segundo o presidente do Conselho Tutelar do município, Guilherme do Carmo, a jovem mora sozinha com a menina e já chegou a ser atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps), mas abandonou o serviço. A criança, segundo ele, é saudável, estava bem e tranquila.
“Estamos fazendo os encaminhamentos necessários, como o Caps para a mãe e os psicólogos para a criança. Ela nunca foi denunciada por abandono e foi a primeira vez, que temos conhecimento, que fez isso”, disse Guilherme do Carmo.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem sobre o caso, mas não retornou até o fechamento da matéria.