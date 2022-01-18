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Calorão

Sensação térmica pode chegar aos 46 °C nesta terça em Cachoeiro

Segundo o Incaper, a atuação de um sistema de alta pressão influencia no tempo quente e seco no Espírito Santo. Previsão na cidade é de 37 °C
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 jan 2022 às 11:01

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 11:01

Vista de Cachoeiro de Itapemirim: entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, município ficou na 30ª posição do país no ranking Connected Smart Cities 2021
Vista de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: PMCI/ Divulgação
Sensação térmica pode chegar aos 46 °C nesta terça em Cachoeiro
A maior cidade do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, conhecida pelas altas temperaturas no verão, promete um dia bem quente. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o índice de calor, mais conhecido como sensação térmica, pode chegar a 46 °C nesta terça-feira (18).
O meteorologista do Incaper, Ivaniel Fôro, explicou que a atuação de um sistema de alta pressão influencia no tempo quente e seco no Espírito Santo e isso inibe a formação de nuvens. Por conta da baixa cobertura de nuvens, a Região Sul registrou temperatura máxima de 36 °C nesta segunda-feira (17), com índice de calor de 44 °C.
Para a terça-feira (18), a previsão de tempo aponta aumento de temperatura máxima para Cachoeiro de Itapemirim, chegando aos 37 °C, e índice de calor que pode chegar aos 46 °C.
Ao longo da semana, de acordo com o especialista, as temperaturas e a sensação térmica seguem elevadas em todo o Estado.

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