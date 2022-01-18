Vista de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: PMCI/ Divulgação

Your browser does not support the audio element. Sensação térmica pode chegar aos 46 °C nesta terça em Cachoeiro

O meteorologista do Incaper, Ivaniel Fôro, explicou que a atuação de um sistema de alta pressão influencia no tempo quente e seco no Espírito Santo e isso inibe a formação de nuvens. Por conta da baixa cobertura de nuvens, a Região Sul registrou temperatura máxima de 36 °C nesta segunda-feira (17), com índice de calor de 44 °C.

Para a terça-feira (18), a previsão de tempo aponta aumento de temperatura máxima para Cachoeiro de Itapemirim, chegando aos 37 °C, e índice de calor que pode chegar aos 46 °C.