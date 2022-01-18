Incêndio destroi depósito de papelão em Apiacá Crédito: Montagem| A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Fogo para exterminar marimbondos provoca incêndio em Apiacá

De acordo com os Bombeiros, o incêndio começou às 16h20 no galpão de 300 metros quadrados que fica na Rua João Miranda. O proprietário do imóvel informou que uma pessoa havia sido contratada para limpar o local e que ,ao tentar eliminar marimbondos com o uso de fogo, acabou perdendo o controle e, assim, começou o incêndio.

Por conta da proximidade dos municípios, os militares de Bom Jesus do Itabapoana já estavam no combate. Após controlar o incêndio, a equipe iniciou o rescaldo até a chegada de uma retroescavadeira da prefeitura, usada para remover todo material reciclável prensado. Foi necessário um carro-pipa de 8 mil litros da Defesa Civil de Apiacá para abastecer a viatura por duas vezes.

Your browser does not support the video tag.