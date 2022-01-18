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Calor e chuva

Veja como vai ficar o tempo durante a semana no ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta terça (18) o tempo segue com sol entre nuvens em todo o Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jan 2022 às 07:04

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 07:04

Os capixabas terão mais uma semana de sol e temperaturas elevadas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deve ficar aberto na maior parte do Espírito Santo. Há previsão de chuva isolada apenas para algumas regiões.
Nesta quarta-feira (18), o sol segue entre nuvens em todo o Estado. Chove apenas nas regiões Sul e Serrana, de forma isolada, a partir da tarde. Já na Grande Vitória e na Região Nordeste, pode chover entre a madrugada e a manhã. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.
Praia da Costa
Muito sol na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Veja como vai ficar o tempo durante a semana no ES
A quinta-feira (19) também será de sol entre nuvens e chuva nas regiões Sul e Serrana, a partir da tarde. Nas demais áreas do Estado não chove. As temperaturas seguem elevadas em todo o território capixaba.
O tempo segue estável na sexta-feira (21). O sol predomina e não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
No sábado (22), o sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem nas alturas em todo o Espírito Santo.

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