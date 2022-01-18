Veja como vai ficar o tempo durante a semana no ES

Nesta quarta-feira (18), o sol segue entre nuvens em todo o Estado. Chove apenas nas regiões Sul e Serrana, de forma isolada, a partir da tarde. Já na Grande Vitória e na Região Nordeste, pode chover entre a madrugada e a manhã. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.

Muito sol na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

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A quinta-feira (19) também será de sol entre nuvens e chuva nas regiões Sul e Serrana, a partir da tarde. Nas demais áreas do Estado não chove. As temperaturas seguem elevadas em todo o território capixaba.

O tempo segue estável na sexta-feira (21). O sol predomina e não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.