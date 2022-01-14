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Fim de semana será de sol no ES e termômetros podem chegar perto dos 40° C

Meteorologia do Incaper prevê muito calor em todas as regiões do Estado neste sábado (15) e domingo (16). Tempo será predominantemente aberto, com possibilidade pequena de chuva passageira em algumas regiões
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 jan 2022 às 16:17

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 16:17

Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Previsão é de sol forte e muito calor no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O sol que há dias voltou a brilhar forte em praticamente todas as regiões do Espírito Santo nos últimos dias, vai seguir esquentando (e muito) neste final de semana. A previsão do tempo para a maior parte do Estado é de temperaturas elevadas, céu aberto e termômetros se aproximando calorosamente dos 40 °C em algumas regiões capixabas.
Já neste sábado (15), o calorão será sentido em todas as áreas, mas quem mora nos municípios mais ao Sul capixaba é bom procurar refresco e sombra. De acordo com a meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), alguns pontos da faixa podem bater 39 °C ao longo do dia. A temperatura elevadíssima é esperada para pontos tradicionalmente quentes, como Cachoeiro de Itapemirim e cidades próximas.
Verão no Espírito Santo. Praia de Itapuã
Com o sol brilhando forte, a expectativa é por praias lotadas no litoral do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
No Norte e Noroeste, as máximas acompanham o ritmo e a temperatura atinge os 37 graus, especialmente na região de Colatina e Baixo Guandu.
Existe, segundo o órgão estadual, uma pequena e passageira possibilidade de chuva devido ao transporte de umidade por ventos costeiros, entre a madrugada/manhã, na região Norte e Nordeste do Estado, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Nas demais áreas, o dia segue com predomínio de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas diurnas continuam elevadas.
Na Grande Vitória, as máximas ficam um pouco abaixo das demais regiões, ainda assim com muito calor e bem acima dos 30 graus.

DOMINGO

Já o domingo (16) será com tempo firme, sol forte entre poucas nuvens, em quase todas as regiões capixabas. O aumento de nuvens na região Sul e Serrana, ao longo do dia, provoca pancada de chuva, a partir da tarde. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva em todo o Estado. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.
As temperaturas mais elevadas são aguardadas novamente para a região Sul, com máxima prevista em 38 °C, e Noroeste, com um grau a menos no Noroeste do Espírito Santo.

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