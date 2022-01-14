Fim de semana será de sol no ES e termômetros podem chegar perto dos 40° C

Previsão é de sol forte e muito calor no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

dos 40 °C em algumas regiões capixabas. O sol que há dias voltou a brilhar forte em praticamente todas as regiões do Espírito Santo nos últimos dias, vai seguir esquentando (e muito) neste final de semana. A previsão do tempo para a maior parte do Estado é de temperaturas elevadas, céu aberto e termômetros se aproximando calorosamenteem algumas regiões capixabas.

Já neste sábado (15), o calorão será sentido em todas as áreas, mas quem mora nos municípios mais ao Sul capixaba é bom procurar refresco e sombra. De acordo com a meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , alguns pontos da faixa podem bater 39 °C ao longo do dia. A temperatura elevadíssima é esperada para pontos tradicionalmente quentes, como Cachoeiro de Itapemirim e cidades próximas.

Com o sol brilhando forte, a expectativa é por praias lotadas no litoral do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

No Norte e Noroeste, as máximas acompanham o ritmo e a temperatura atinge os 37 graus, especialmente na região de Colatina e Baixo Guandu.

Existe, segundo o órgão estadual, uma pequena e passageira possibilidade de chuva devido ao transporte de umidade por ventos costeiros, entre a madrugada/manhã, na região Norte e Nordeste do Estado, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Nas demais áreas, o dia segue com predomínio de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas diurnas continuam elevadas.

Na Grande Vitória, as máximas ficam um pouco abaixo das demais regiões, ainda assim com muito calor e bem acima dos 30 graus.

DOMINGO

Já o domingo (16) será com tempo firme, sol forte entre poucas nuvens, em quase todas as regiões capixabas. O aumento de nuvens na região Sul e Serrana, ao longo do dia, provoca pancada de chuva, a partir da tarde. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva em todo o Estado. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.