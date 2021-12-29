Vídeo: chuva forte causa alagamentos e estragos em Pinheiros, no ES

A Prefeitura de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, alertou os moradores para a forte chuva que atinge o município na tarde desta quarta-feira (29). Segundo a gestão municipal, várias famílias e comerciantes tiveram casas e demais imóveis invadidos pelas águas.
A Prefeitura de Pinheiros informou que a cidade registrou 120 mm de chuva em um período de 50 minutos. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Pinheiros, Gilvan Costa Aguiar, a chuva atingiu principalmente na região central do município, e pelo menos 20 famílias estão desalojadas.
Por volta das 19 horas, a chuva forte parou na cidade. O secretário de Obras de Pinheiros, Arlindo Assis, e agentes da Defesa Civil visitam bairros para fazer o levantamento dos danos causados pelo temporal.
A prefeitura está organizando disponibilizar uma escola para receber as famílias que precisarem deixar os lares por conta dos impactos da chuva.
Vídeo enviado pela Defesa Civil mostra estragos:
Nesta quinta-feira (30), a Prefeitura do município fez um sobrevoo na área inundada da zona rural. A gestão informou que ainda calcula os prejuízos.
VEJA VÍDEOS ENVIADOS POR MORADORES
Correção
30/12/2021 - 6:54
Inicialmente, a Defesa Civil de Pinheiros informou que foram 97 mm de chuva em um hora e meia. Nesta quinta-feira (30), a Prefeitura municipal passou informações atualizadas de foram 120mm em cerca de 50 minutos. A informação foi corrigida no texto.