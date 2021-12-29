Riscos amarelo e laranja: todas as cidades do ES sob alerta de chuva

O Espírito Santo inteiro está sob alertas de chuvas intensas até a manhã desta quinta-feira (30). Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (29).
O alerta laranja pega várias regiões capixabas, incluindo a Grande Vitória. A chuva pode chegar a 100 milímetros por dia e até 60 mm por hora, junto de ventos intensos, com velocidade entre 60 e 100 km/h. "Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas."
Já o alerta amarelo compreende municípios como São Mateus e Conceição da Barra, onde pode chover até 50 mm/dia ou até 30 mm/h e ter rajadas de vento, com velocidade entre 40 e 60 km/h. Nessas cidades, o risco é baixo para transtornos como queda de árvores e alagamentos.
Diante das previsões, o Inmet aproveitou para reforçar algumas orientações. "Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", afirmou.
ALERTA LARANJA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
ALERTA AMARELO
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério