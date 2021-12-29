Riscos amarelo e laranja: todas as cidades do ES sob alerta de chuva

À esquerda, área abrangida pelo alerta laranja do Inmet; à direita, área compreendida no alerta amarelo

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Diante das previsões, o Inmet aproveitou para reforçar algumas orientações. "Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", afirmou.