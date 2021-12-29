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Tempo

Riscos amarelo e laranja: todas as cidades do ES sob alerta de chuva

Os avisos de perigo foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (29) e são válidos até a manhã de quinta (30)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 dez 2021 às 17:54

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 17:54

Maior parte do Espírito Santo está sob o alerta laranja de chuvas intensas; parte da Região Norte está sob o amarelo
Maior parte do Espírito Santo está sob o alerta laranja de chuvas intensas Crédito: Inmet
Espírito Santo inteiro está sob alertas de chuvas intensas até a manhã desta quinta-feira (30). Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (29).
O alerta laranja pega várias regiões capixabas, incluindo a Grande Vitória. A chuva pode chegar a 100 milímetros por dia e até 60 mm por hora, junto de ventos intensos, com velocidade entre 60 e 100 km/h. "Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas."
À esquerda, área abrangida pelo alerta laranja do Inmet; à direita, os Estados compreendidos no alerta amarelo
À esquerda, área abrangida pelo alerta laranja do Inmet; à direita, área compreendida no alerta amarelo Crédito: Inmet | Montagem A Gazeta
Já o alerta amarelo compreende municípios como São Mateus e Conceição da Barra, onde pode chover até 50 mm/dia ou até 30 mm/h e ter rajadas de vento, com velocidade entre 40 e 60 km/h. Nessas cidades, o risco é baixo para transtornos como queda de árvores e alagamentos.
Diante das previsões, o Inmet aproveitou para reforçar algumas orientações. "Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", afirmou.
ALERTA LARANJA
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Atílio Vivácqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
ALERTA AMARELO
  • Água Doce do Norte
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

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