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Reflexo da Chuva

Vídeo: após chuva, volume da Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

Local está aberto apenas para visitação, banho está proibido
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

29 dez 2021 às 12:33

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 12:33

O volume da água da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, na região do Caparaó chamou a atenção na manhã desta quarta-feira (29). Um grupo do Corpo de Bombeiros da 2ª Cia de Guaçuí, que está no local para atividades de prevenção e monitoramento, registrou as imagens.  O aumento do volume foi provocado pelas chuvas que caíram  na noite desta terça-feira (28). 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ação do grupo no local é um preventivo de operação verão. O parque está fechado para banho nesta quarta. Está permitida somente a visitação.

SOBRE A CACHOEIRA DA FUMAÇA

A Cachoeira da Fumaça está localizada no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. O Parque protege nascentes e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do rio Itapemirim.

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O Parque possui este nome pela presença da exuberante cachoeira de 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo com água perene. Devido ao seu volume e força, a queda d' água ao se chocar contra as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de "fumaça".
A precipitação média anual está entre 1.400 mm e 1.500mm, com os períodos secos e úmidos bem distintos ao longo do ano, sendo os meses de verão o período de maior acumulação.

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