Vídeo: após chuva, volume da Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

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O volume da água da Cachoeira da Fumaça, em Alegre , na região do Caparaó chamou a atenção na manhã desta quarta-feira (29). Um grupo do Corpo de Bombeiros da 2ª Cia de Guaçuí, que está no local para atividades de prevenção e monitoramento, registrou as imagens. O aumento do volume foi provocado pelas chuvas que caíram na noite desta terça-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ação do grupo no local é um preventivo de operação verão. O parque está fechado para banho nesta quarta. Está permitida somente a visitação.

SOBRE A CACHOEIRA DA FUMAÇA

A Cachoeira da Fumaça está localizada no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. O Parque protege nascentes e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do rio Itapemirim.

O Parque possui este nome pela presença da exuberante cachoeira de 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo com água perene. Devido ao seu volume e força, a queda d' água ao se chocar contra as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de "fumaça".