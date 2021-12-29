Vídeo: após chuva, volume da Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

O volume da água da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, na região do Caparaó chamou a atenção na manhã desta quarta-feira (29). Um grupo do Corpo de Bombeiros da 2ª Cia de Guaçuí, que está no local para atividades de prevenção e monitoramento, registrou as imagens. O aumento do volume foi provocado pelas chuvas que caíram na noite desta terça-feira (28).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ação do grupo no local é um preventivo de operação verão. O parque está fechado para banho nesta quarta. Está permitida somente a visitação.
SOBRE A CACHOEIRA DA FUMAÇA
A Cachoeira da Fumaça está localizada no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. O Parque protege nascentes e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do rio Itapemirim.
O Parque possui este nome pela presença da exuberante cachoeira de 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo com água perene. Devido ao seu volume e força, a queda d' água ao se chocar contra as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de "fumaça".
A precipitação média anual está entre 1.400 mm e 1.500mm, com os períodos secos e úmidos bem distintos ao longo do ano, sendo os meses de verão o período de maior acumulação.