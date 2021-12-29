Vídeo: chuva forte provoca correnteza nas ruas de São José do Calçado

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A forte intensidade da chuva registrada na região central de São José do Calçado , no Caparaó, na noite desta terça-feira (28), provocou alagamento nas ruas da cidade. Em vídeos feitos por moradores, há imagens de um grupo tentando resgatar pessoas na correnteza formada no meio da rua. Além disso, ainda teve deslizamento de terra no interior do município. Seis famílias ficaram desalojadas. Os prejuízos ainda são calculados.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível da água do rio ficou aproximadamente dois metros acima do normal. “O que provocou esse volume de água nas ruas foi o encontro de três rios - Calçado, Córrego da Areia e São José - e não deu vazão” explicou o coordenador Wanderson Silva.

A chuva começou por volta das 21h e durou menos de duas horas. Até as 4 horas da madrugada a água ainda estava alta. A equipe de assistência social do município vai fazer um levantamento das famílias atingidas.

O reportér Gustavo Ribeiro da TV Gazeta Sul esteve em São José do Calçado e conversou com a comerciante Simone. Ela tem uma loja de roupas e perdeu quase tudo. O prejuízo gira em torno de R$ 8,5 mil.

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CHUVA NO CAPARAÓ

De acordo com a Defesa Civil Estadual, além de São José do Calçado, houve danos também nas cidades de Guaçuí e de Alegre, ambas na região do Caparaó.

Em Guaçuí, uma família ficou desabrigada no distrito de São Rafael após a casa ser inundada. Já em Alegre muitas árvores caíram na estrada Alegre - Celina, na via teve deslizamento de terras também na rodovia e no bairro Prainha.

Ainda em Alegre, de acordo com a assessoria de comunicação, a ponte da localidade de São Silvano foi completamente danificada. Algumas ruas do centro foram alagadas, mas não houve danos às residências. Equipes da prefeitura estão trabalhando para desobstruir as vias.

Chuva causa prejuízos em Alegre

BARREIRA