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Cor laranja

ES tem alerta de perigo para chuvas intensas em 67 municípios

O alerta, emitido pelo Inmet, é válido a partir desta quarta (29) até as 11h desta quinta-feira (30), com possibilidade de chuvas de até 100 mm por dia
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 dez 2021 às 12:07

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 12:07

Chuva não dá trégua no Espírito Santo. Registro feito na orla de Camburi, em Vitória
Chuva não dá trégua e Espírito Santo tem novo alerta emitido nesta quarta (29) Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas para 67 municípios, válido a partir desta quarta-feira (29) até as 11h desta quinta-feira (30). De acordo com o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é de grau de severidade de perigo, assinalado na cor laranja.
Conforme o Inmet, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 60 km/h a 100 km/h. O órgão alerta para chance de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
ES recebe alerta de perigo para chuvas intensas em 67 municípios
ES recebe alerta de perigo para chuvas intensas em 67 municípios Crédito: Reprodução/Inmet
O Inmet também divulgou instruções para serem seguidas durante as fortes chuvas. São elas:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda
  • Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia
  • Para mais informações, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193
No Espírito Santo, as áreas afetadas, como informou o Inmet, são os municípios das regiões Central, Noroeste, Sul, Litoral Norte e Vale do Rio Doce. O alerta também abrange os estados de Acre, Amazonas, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia Maranhão, Piauí, Goiás, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

CONFIRA A LISTA DOS MUNICÍPIOS AFETADOS:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins, Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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