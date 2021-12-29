ES tem alerta de perigo para chuvas intensas em 67 municípios

O Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas para 67 municípios, válido a partir desta quarta-feira (29) até as 11h desta quinta-feira (30). De acordo com o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é de grau de severidade de perigo, assinalado na cor laranja.
Conforme o Inmet, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 60 km/h a 100 km/h. O órgão alerta para chance de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O Inmet também divulgou instruções para serem seguidas durante as fortes chuvas. São elas:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda
- Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia
- Para mais informações, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193
No Espírito Santo, as áreas afetadas, como informou o Inmet, são os municípios das regiões Central, Noroeste, Sul, Litoral Norte e Vale do Rio Doce. O alerta também abrange os estados de Acre, Amazonas, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia Maranhão, Piauí, Goiás, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.
CONFIRA A LISTA DOS MUNICÍPIOS AFETADOS:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins, Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória