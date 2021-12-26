Virada de ano: réveillon deve ser com chuva no Espírito Santo

Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20) Crédito: Carlos Alberto Silva

Se você planejou comemorar a chegada de 2022 ao ar livre, na praia, mesmo sem fogos em grande parte dos municípios do Espírito Santo , é hora de criar um plano B. É que, segundo o Climatempo , a previsão é de chuva para o réveillon.

O site aponta que há de 70 a 90% de chance de chuva aqui no Estado capixaba na virada do ano por conta de um grande corredor de umidade estacionado em cima do Sudeste. Veja os detalhes da previsão do tempo para o réveillon nas outras regiões do país:

SUDESTE

Em São Paulo, não chove no centro, oeste e noroeste do Estado, entre as regiões de Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Já no litoral, Grande SP, nos Vales do Paraíba e Ribeira e em regiões como a Serra da Mantiqueira, Campinas e o norte do Estado, há uma chance de 20 a 40% de chover na hora da virada.

O Climatempo afirma que, mesmo que a chance seja pequena e muitas áreas não vejam a chuva, não se pode descartar completamente a possibilidade. O dia 31 será bastante abafado. Até chove entre o meio da tarde e o começo da noite, mas durante a virada a chance de chuva já é bem pequena.

No Rio De Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais, por causa do grande corredor de umidade, a chance de chuva é bem maior, de 70 a 90%. Há condições para chuva forte em Belo Horizonte.

SUL

Por enquanto, os modelos meteorológicos não indicam chuva para a maior parte do Sul do Brasil. Até venta em algumas áreas, principalmente no oeste gaúcho, mas o tempo segue firme. Há uma pequena chance de chuva, entre 20 e 40%, apenas no litoral paranaense. Nas três capitais a virada do ano será com tempo firme e temperaturas bastante elevadas. O destaque será o calor intenso. Pelo interior, algumas cidades tendem a passar dos 40 °C.

CENTRO-OESTE

O tempo segue bastante instável no Centro-Oeste do Brasil e ocorrem pancadas de chuva em praticamente toda região. Apenas no centro-sul de Mato Grosso do Sul que o tempo segue firme, inclusive em Campo Grande. Já nas áreas do centro-norte e leste de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, a previsão mantém as condições para chuvas bastante elevadas. Há chance de 70 a 90%, inclusive em Brasília, Goiânia e Cuiabá, e a chuva tende a ser forte.

NORDESTE

Após dias com tempo instável, a chance de chuva diminui em várias áreas do Nordeste durante a virada do ano. Entre Ilhéus, no litoral da Bahia, até o interior do Rio Grande do Norte, a previsão é de tempo firme, sem possibilidade de chuva. Isso inclui as capitais Salvador, Aracaju, Maceió, Salvador e João Pessoa. No litoral do Rio Grande do Norte, no Ceará, no norte e leste do Piauí e no sul da Bahia, a chance de chuva é baixa, mas não pode ser descartada. A previsão é de uma chance de 20 a 40%. Já no oeste da Bahia, sul do Piauí e no Maranhão, o tempo segue bastante instável e a chance de chuva é alta durante a madrugada.

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