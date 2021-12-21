Verão 2022 deve ser quente e com chuva dentro da média no ES

O Incaper ressalta que a previsão de chuva e de temperaturas são confirmadas semanalmente, mas o último prognóstico climático mostra que o verão 2022 deve ter temperaturas dentro da média e chuva na média ou ligeiramente abaixo no Espírito Santo. Janeiro e fevereiro devem apresentar tempo aberto e a água volta a cair mais em março, fechando o verão.

"Entre a segunda quinzena de janeiro até a primeira de fevereiro, o tempo deve ficar aberto. A partir da segunda quinzena de fevereiro até o fim de março, as chuvas voltam. Pode ser que a chuva que venha a cair supra a pouca chuva dos dois primeiros meses. O prognóstico mostra que as temperaturas devem ficar altas, dentro da média. As chuvas também devem ter esse comportamento ou ficar ligeiramente abaixo da média", explica o meteorologista do Incaper Hugo Ramos.

Curva da Jurema e Praia da Guarderia ao fundo Crédito: Vitor Jubini

Se a previsão se confirmar, as temperaturas devem ser como em anos anteriores. As máximas médias ficam entre 20 ºC e 30 ºC na Região Serrana e de 31 ºC a 33 ºC nas demais regiões. Já as temperaturas mínimas ficam perto dos 17 ºC e 18 ºC na Região Serrana e entre 21 ºC e 23 ºC nas demais regiões.

O Incaper evidencia ainda que no verão são observadas as maiores temperaturas do ano no Estado, sendo o trimestre mais quente. De acordo com o órgão, em dias em que há pouca nebulosidade, as temperaturas podem ficar superiores aos 30 °C na Região Serrana e aos 33 °C nas demais regiões.

Em relação à chuva, a média acumulada para a estação supera os 450 mm na maior parte do Estado. A Região do Caparaó, inclusive, já registrou acumulados de 600 mm, enquanto as regiões litorâneas ficam entre 300 e 400 mm.