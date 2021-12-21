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Verão 2022 deve ser quente e com chuva dentro da média no ES

Estação conhecida pelo calor e sol forte atrai turistas para o Espírito Santo em busca de praias, lagoas e cachoeiras; confira como ficará o tempo

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 12:10

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 dez 2021 às 12:10
Uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros, o verão - que começa nesta terça-feira (21) - costuma ser sinônimo de calor. No Espírito Santo, o período movimenta o turismo no litoral, em lagoas e cachoeiras. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a média histórica mostra que a estação no Estado é marcada por elevados volumes de chuva e termômetros nas alturas. Mas como ficará o tempo no verão 2022?
O Incaper ressalta que a previsão de chuva e de temperaturas são confirmadas semanalmente, mas o último prognóstico climático mostra que o verão 2022 deve ter temperaturas dentro da média e chuva na média ou ligeiramente abaixo no Espírito Santo. Janeiro e fevereiro devem apresentar tempo aberto e a água volta a cair mais em março, fechando o verão. 
"Entre a segunda quinzena de janeiro até a primeira de fevereiro, o tempo deve ficar aberto. A partir da segunda quinzena de fevereiro até o fim de março, as chuvas voltam. Pode ser que a chuva que venha a cair supra a pouca chuva dos dois primeiros meses. O prognóstico mostra que as temperaturas devem ficar altas, dentro da média. As chuvas também devem ter esse comportamento ou ficar ligeiramente abaixo da média", explica o meteorologista do Incaper Hugo Ramos. 
Domingo de praias movimentadas em Vitória
Curva da Jurema e Praia da Guarderia ao fundo Crédito: Vitor Jubini
Se a previsão se confirmar, as temperaturas devem ser como em anos anteriores. As máximas médias ficam entre 20 ºC e 30 ºC na Região Serrana e de 31 ºC a 33 ºC nas demais regiões. Já as temperaturas mínimas ficam perto dos 17 ºC e 18 ºC na Região Serrana e entre 21 ºC e 23 ºC nas demais regiões.
O Incaper evidencia ainda que no verão são observadas as maiores temperaturas do ano no Estado, sendo o trimestre mais quente. De acordo com o órgão, em dias em que há pouca nebulosidade, as temperaturas podem ficar superiores aos 30 °C na Região Serrana e aos 33 °C nas demais regiões.
Em relação à chuva, a média acumulada para a estação supera os 450 mm na maior parte do Estado. A Região do Caparaó, inclusive, já registrou acumulados de 600 mm, enquanto as regiões litorâneas ficam entre 300 e 400 mm.
A previsão climática para 2022 leva em conta a ocorrência do La Niña, quando acontece o resfriamento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Com isso, as temperaturas, no geral, podem até ser menores e o comportamento de chuva fica irregular devido à influência do fenômeno. 

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